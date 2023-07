Gli azzurri saranno ancora oggi e domani in Austria. Come noto domani ci sarà l’amichevole alle ore 14:00 contro il Lille di Fonseca. Al termine della gara contro i francesi (quinti nella passata Ligue1) la truppa azzurra farà immediato ritorno ad Empoli. Quello sarà anche il momento del termine ufficiale del ritiro precampionato 2023. La squadra si ripresenterà al lavoro nella giornata di martedi 1 Agosto ma con i calciatori che torneranno presso le proprie abitazioni.

Ci saranno comunque due settimane piene per poter lavorare ancora sui dettagli, settimane che vedranno al loro termine due partite importanti. La prima sarà ancora un amichevole e si giocherà nel moderno stadio di Friburgo, la seconda sarà quella di Coppa Italia contro il Cittadella. Dopo questa partita si entra ufficialmente in clima campionato. Ci saranno però ancora dieci giorni di calciomercato che potrebbero modificare in parte il volto della squadra.