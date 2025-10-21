Nella gara di domenica con il Venezia c’è stato un importante rientro in campo tra gli azzurri, Duccio Degli Innocenti che è subentrato nella ripresa al minuto 55 dopo il grave infortunio al tendine d’achille che lo ha costretto ai box per quasi otto mesi. Infatti l’ultima presenza in campo per il centrocampista classe 2003 risale al febbraio della passata stagione nel match Spezia-Catanzaro.

Quest’estate, dopo il prestito a Spezia, ha fatto il suo ritorno in azzurro e quando sarà al 100% potrà diventare una pedina importante per il centrocampo.

Attraverso le proprie pagine social, Degli Innocenti ha scritto questo post:

“Finalmente “ieri dopo mesi intensi quanto difficili sono tornato a fare quello che amo. È stata dura ma la voglia di tornare è stata la vera medicina in questo periodo complicato. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e che mi hanno aiutato a recuperare. Continuiamo su questa strada tutti insieme. Che emozione tornare! Forza Empoli!