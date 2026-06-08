Il nome di Lorenzo Ignacchiti torna ad essere accostato all’Avellino. Per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni e dei primi rumors di mercato, senza che risultino contatti concreti tra i due club, ma la società irpina sembrerebbe continuare a monitorare con attenzione il centrocampista azzurro classe 2004. Non è la prima volta che il suo nome viene associato all’Avellino. Già durante il mercato di gennaio erano infatti circolate voci di un possibile interesse da parte del club campano, senza che però la situazione si sviluppasse ulteriormente. Ignacchiti è così rimasto ad Empoli fino al termine della stagione. L’ultima parte del campionato non lo ha visto particolarmente protagonista (con Dionisi il suo maggior impiego), ma questo non cambia la considerazione che il club azzurro ha nei confronti del ragazzo. Da parte di chi ancora oggi guida l’area tecnica c’è infatti fiducia nelle qualità del centrocampista nato a Pisa e cresciuto nel settore giovanile empolese.

Per questo motivo appare prematuro immaginare qualsiasi scenario. Anzi, la sensazione è che il nuovo allenatore dell’Empoli, chiunque sarà, vorrà prima osservare da vicino Ignacchiti, valutarlo e testarlo nel lavoro quotidiano. Un passaggio quasi naturale per un giocatore che, per età e caratteristiche, potrebbe rappresentare uno degli elementi sui quali provare a ricostruire il centrocampo del futuro. Ad oggi, dunque, non resta che registrare questa voce di interesse proveniente da Avellino. Saranno poi le prossime settimane a dirci se si tratta soltanto di un apprezzamento destinato a rimanere tale oppure dell’inizio di una trattativa vera e propria.