La FIGC ha annunciato ufficialmente che, in segno di rispetto per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, si terrà un momento di raccoglimento prima di tutte le partite delle competizioni in programma questa settimana. L’iniziativa è stata adottata su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e riguarderà tutte le gare, inclusi eventuali anticipi e posticipi, a partire da oggi fino al fine settimana.

Un gesto doveroso e condiviso dal mondo sportivo italiano per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, icona intramontabile del tennis, scomparso all’età di 92 anni.