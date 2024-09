Un nuovo format che unisce la passione per il calcio alla potenza della musica e dell’intrattenimento di alto livello. Da Sabato 14 Settembre, in occasione di Empoli – Juventus. Riportiamo il comunicato:

Solid è entusiasta di presentare il format Federico Scavo & Friends per la nuova collaborazione con l’Empoli football club allo stadio Carlo Castellani durante la stagione di campionato di serie A 2024/25. Preparatevi per un’esperienza senza precedenti grazie ai dj set di Federico Scavo & Friends: più di trent’anni di carriera, quattro dischi d’oro, due dischi di platino, primo remix ufficiale nella storia dei Pink Floyd, Federico scavo sarà la colonna portante del progetto e assieme a lui, ad ogni partita ci saranno ospiti internazionali, insieme per un viaggio sonoro capace di coinvolgere il pubblico fin dei momenti prepartita e caricare di energia i giocatori durante il riscaldamento e intrattenere tutto lo stadio durante l’intervallo. La nostra missione è trasformare ogni partita in un evento indimenticabile, arricchito da un mix esplosivo di musica, spettacoli visivi e ospiti di fama internazionale.