E’ il giocatore che negli ultimi anni ha fatto il salto di qualità sotto tutti i punti di vista, cresciuto tantissimo a livello di prestazioni e personalità fino a diventare la scorsa estate il capitano della squadra azzurra. Stiamo parlando di Sebastiano Luperto.

Il difensore, con la gara giocata contro la Fiorentina, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia azzurra. L’esordio il 26 agosto 2017 in Ternana-Empoli 1-1, in Serie B; da lì 69 gare in A, 28 in B e 3 di coppa Italia con 4 gol. Nell’ultima partita contro la Fiorentina ha offerto una prova straordinaria annullando completamente l’attacco viola e dando un ulteriore conferma di essere ormai uno dei leader indiscutibili della difesa azzurra tanto da meritare anche una chiamata della Nazionale.

“Orgoglioso di aver vestito l’azzurro per 100 volte, ha commentato il capitano azzurro . Felice di aver raggiunto questo traguardo vincendo a Firenze. Avanti insieme verso nuovi obiettivi”.

Importante traguardo anche per l’attaccante Francesco Caputo che contro la Fiorentina ha segnato il gol n.50 con la maglia azzurra, il primo in questo campionato. La prima rete fu realizzata contro il Bari nel settembre del 2017, con 27 reti segnate in Serie B, 22 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Il giocatore, come dichiarato nel dopo gara a Firenze, ha vissuto momenti molto difficili per un problema di salute della figlia ma adesso la situazione è migliorata e anche lo stesso giocatore sta bene, pronto a dare il suo contributo in campo.

Due giocatori con la maglia azzurra nel cuore, due veri leader della squadra di Mister Andreazzoli che saranno tra i protagonisti principali in questa stagione.