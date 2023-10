Un altro esonero di allenatore in Serie A. E’ l’Udinese che prova a svoltare un difficile inizio di campionato e ha deciso di esonerare l’allenatore Andrea Sottil dopo il deludente pareggio casalingo con il Lecce. Al suo posto il ritorno in bianconero di Gabriele Cioffi.

Attualmente la squadra occupa la terz’ultima posizione con 6 punti, frutto di sei pareggi e tre sconfitte nelle nove giornate disputate.

Questo il comunicato ufficiale dell’Udinese:

Udinese Calcio è lieta di annunciare la nomina di Gabriele Cioffi come nuovo allenatore della prima squadra. Ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024 con un’opzione per un’ulteriore stagione sportiva.

Per mister Cioffi si tratta di un ritorno sulla panchina bianconera dopo l’esperienza della stagione 2021/2022 in cui, alla guida della squadra, ottenne 31 punti in 22 partite.

Con lui, integrano lo staff tecnico l’allenatore in seconda Cristiano Bacci e il match analyst Andrea Aliboni. Da parte di tutto il club il più caloroso bentornato a mister Cioffi e gli auguri di buon lavoro.