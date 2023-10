I PIÙ

– La scossa data dalla vittoria nel derby

– Difesa di ferro contro i viola I MENO

– La profondità dell’organico dell’Atalanta

– Le doti offensive degli ospiti

La vittoria nel derby di lunedì scorso può essere la scintilla giusta per il cambio di marcia. Un successo del genere può infondere ancora più coraggio negli azzurri, che hanno riscoperto il gusto dei tre punti anche in trasferta. Contro i viola ancora una volta una prova difensiva quasi perfetta, con capitan Luperto a guidare un reparto che, quando chiude la saracinesca, diventa difficile da superare per chiunque.

Ovviamente tra i contro non possiamo che mettere la forza dell’organico dell’Atalanta, squadra che ha una certa profondità di rosa, potendo variare i calciatori senza troppe differenze tra titolari e non. A fare maggiormente paura è la qualità offensiva dei bergamaschi, che possono contare su calciatori come Lookman e Scamacca che hanno caratteristiche diverse in grado di mettere in difficoltà i nostri.