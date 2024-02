Quello invernale, di riparazione, non ha propriamente lo stesso fascino di quello estivo. Il mercato sa però sempre regalare interesse ed in taluni casi anche delle sorprese. E quello dell’Empoli, dai non moltissimi movimenti, non è stato certo da meno. Un grande colpo in entrata, un grande ritorno, ma anche una partenza eccellente. Difficile ad adesso fare un bilancio e capire se la società azzurra, nella giostra tra chi è arrivato ed è partito, ci ha guadagnato o rimesso. Quello che di certo possiamo dire è che il club ha cercato di mettere mano andando incontro alle esigenze dell’attuale tecnico, ed anche in questo la cessione di Baldanzi potrebbe avere una sua logica.

Va anche detto che, a partire proprio dall’arrivo del nuovo tecnico (anche se in questo caso non si può propriamente parlare di calciomercato) ha voluto dimostrare a tutti che c’è voglia di salvarsi, spegnendo anche le voci di tutte quelle persone convinte che la retrocessione fosse la maggior convenienza. Seppur questo è un luogo comune, sarà però davvero il campo a raccontarci la verità di queste operazioni. E’ un pò come si fosse voluto fare “all in”, ed in questo alla fine potrà esserci un vero e proprio tributo per come le cose son state messe a posto, magistralmente, o si parlerà di una delle stagione peggiori sulla gestione dei giocatori.

Andiamo a riepilogare i movimenti fatti dall’Empoli nel corso della sessione invernale del mercato 2024_

ENTRATE:

Szymon Zurkowski (c, Spezia) – Prestito con diritto di riscatto

Saba Goglichidize (d, Torpedo Kutaisi) – Titolo definitivo

Alberto Cerri (a, Como) – Prestito con diritto ed obbligo di riscatto

M’Baye Niang – (Adana Demirspor) – Titolo definitivo

USCITE:

Daniel Maldini (A, Milan/Monza) – Fine prestito

Filippo Ranocchia (C, Juventus/Palermo) – Fine prestito

Tommaso Baldanzi (a, Roma) – Titolo definitivo

Gabriele Guarino (D, Modena) – Prestito

Francesco Donati (D, Arezzo) – Prestito