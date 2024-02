Vediamo, dopo le ventidue giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

POSSESSO PALLA 24’19” 23’28” PARATE 79 52 GOL 15 24 ASSIST 9 18 TIRI TOTALI 254 228 PALI / TRAVERSE 6 13 CALCI D’ANGOLO 109 80 FUORIGIOCO 45 19 MIGLIOR MARCATORE ZURKOWSKI 4 GUDMUNDSSON 9 MIGLIOR ASSISTMAN NOVE CALCIATORI 1 FRENDRUP 4

Mattia Cancellieri è il giocatore azzurro con più dribbling riusciti con 25, tra i LIGURI in testa Gudmundsson con 29. Il secondo per gli azzurri è Cacace con i suoi 15, nel Genoa invece Frendrup con 12. Il miglior tiratore tra gli azzurri è Cambiaghi con 48 tiri, seguito a ventitré lunghezze da Cancellieri. Nel Genoa quello con più tiri è Gudmundsson con 34, segue a 27 Malinosvsky. Guardando ai tiri nello specchio è Cambiaghi il migliore dei nostri con 13 tiri, per la squadra rossoblù il migliore è Gudmundsson con 16. Maleh è il più falloso della nostra squadra con 34 falli commessi, mentre Frendrup è quello più falloso per la sua squadra con 31. Maleh è l’azzurro più ammonito con otto cartelli gialli presi, per i genovesi ci sono con sette ammonizioni Malinovsky e Bani. Il giocatore azzurro più tartassato è Cambiaghi che ha subito 44 falli, per i rossoblù invece è Gudmundsson ad aver subito più falli con 32. Il giocatore con più cross riusciti tra gli azzurri è Cambiaghi con 13, dall’altra parte troviamo Gudmundsson con 43. Il calciatore dell’Empoli che ha intercettato più palloni è Grassi con 36, sull’altra sponda troviamo invece Badelji con 31. Chiudiamo con i passaggi chiave, il miglior azzurro è Maleh con 22, il miglior grifone Gudmundsson con 52.