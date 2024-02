Queste le parole di Tommaso Baldanzi, rilasciate pochi minuti fa sul suo profilo social, che vanno a salutare tutto il mondo azzurro che lascia dopo tredici anni:

Non è facile riassumere 13 anni di infanzia.. Voglio ringraziare tutti iniziando con la famiglia Corsi, il presidente, i tifosi, tutti gli allenatori con cui ho avuto modo di lavorare, tutti i ragazzi con cui ho condiviso lo spogliatoio finendo con tutti i magazzinieri, gli autisti e quelle persone dello staff che non mi hanno mai fatto mancare niente in questi anni.

Siete stati tutti speciali, mi avete insegnato non solo a giocare a calcio ma anche a saper stare al mondo e di questo ve ne sarò per sempre grato. Mi avete visto crescere, con voi ho raggiunto molti dei sogni che ha ogni bambino che inizia a giocare a calcio, abbiamo condiviso momenti indimenticabili, siete stati la mia seconda casa, la mia seconda famiglia, è stato un viaggio fantastico!

Faró sempre il tifo per voi!💙