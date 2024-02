Sarà un vero e proprio esodo quello dei tifosi rossoblù sabato prossimo. Infatti, a due giorni dal match, sono stati venduti tutti i biglietti della curva sud. Il settore ospiti che vedrà la presenza dei tifosi del Genoa è andato sold out ma, stando a quanto ci dicono da sotto la Lanterna, i tifosi del Grifone stanno cercando altri biglietti e per loro ci sarà il settore di tribuna laterale sud.

I tifosi genoani si erano lamentati sui social per il prezzo non proprio basso, a dispetto però di questo ci sarà una più che massiccia presenza. Si parla, ad ora, di 3500 presenze. Ovviamente ci uniamo alla raccomandazione delle forze di sicurezza nel ribadire di non venire ad Empoli se sprovvisti del biglietto. La vendita dei tagliandi, anche per la tribuna laterale, finirà alle 20:00 di domani