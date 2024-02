Dovrebbe chiudersi a Modena la stagione del giovane difensore, classe 2004, Gabriele Guarino. L’ex Primavera, che si sta riprendendo da un lungo infortunio, ha ovviamente le porte chiuse nell’Empoli in Serie A. Per lui quindi la possibilità di terminare la stagione con delle presenze per poter riprendere il ritmo gara. Un esperienza in serie B per iniziare a saggiare il mondo dei professionisti e, magari, tornare a giocarsi le proprie carte “a casa” il prossimo anno.

Aggiornamento ore 20:00

Il giocatore lascia Empoli e si trasferisce in prestito al Modena. Questo il comunicato del club azzurro in merito all’operazione Guarino al Modena:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Modena Football Club per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Guarino.