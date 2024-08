Lunedì prossimo segnerà l’inizio di una settimana cruciale per l’Empoli, con la ripresa degli allenamenti in vista del debutto in campionato contro il Monza, ora guidato da Alessandro Nesta. Dopo il convincente successo per 4-1 in Coppa Italia contro il Catanzaro, la squadra di Roberto D’Aversa inizia a concentrarsi sul campionato, con l’obiettivo di partire con il piede giusto nella nuova stagione di Serie A. Uno dei temi principali della ripresa sarà la valutazione delle condizioni fisiche dei giocatori ieri assenti. In particolare, occhi puntati su Ardian Ismajli, assente dell’ultimo minuto nella vittoriosa sfida contro il Catanzaro. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente, così come quelle di Sebastian Walukiewicz, di cui si spera un pieno recupero nei prossimi giorni. Tuttavia, per altri calciatori come Szymon Żurkowski, Tyronne Ebuehi, Luca Belardinelli e Samuel Perisan, il ritorno in campo sembra ancora lontano. L’Empoli spera di poter contare presto su di loro, ma per ora dovrà fare affidamento sulle alternative disponibili, che dovranno farsi trovare pronte per l’imminente sfida di campionato. Sul fronte mercato, un’importante novità è in arrivo: Youssef Maleh sarà ufficializzato domani come nuovo acquisto. Il centrocampista marocchino, reduce da una bella annata con la nostra maglia, rappresenta un rinforzo di qualità per la mediana azzurra. La sua versatilità e capacità di coprire più ruoli saranno preziose per mister D’Aversa. Maleh avrà però una bella concorrenza con un Pezzella che ad oggi sta facendo bene. Il successo in Coppa Italia contro il Catanzaro ha offerto segnali incoraggianti, ma anche spunti di riflessione. Il 4-1 finale ha messo in evidenza le qualità superiori dell’Empoli, ma non è stato tutto rose e fiori, soprattutto nella prima metà di gara. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Fazzini, la squadra ha faticato a gestire il possesso palla e a costruire gioco, complici anche alcune incertezze difensive, come l’errore del portiere Vasquez, che ha portato al temporaneo pareggio degli ospiti. Il secondo tempo ha visto un netto cambio di marcia. Nei primi dieci minuti, i gol di Colombo ed Esposito, frutto anche di errori difensivi del Catanzaro, hanno permesso all’Empoli di prendere il largo. Il quarto gol, ancora di Fazzini che ha giocato una gara straordinaria sotto tutti i punti di vista, arriva nel finale di gara. Va ribadito che nel secondo tempo, al Catanzaro, è stato lasciato soltanto un tiro dalla media distanza. La squadra, ragionando unicamente sulla gara di ieri, ha fatto vedere buone cose. Soprattutto ha saputo rimettere dentro la partita tutto quello che è stato provato in allenamento, con particolare evidenza per l’attacco della profondità, ben riuscito, che D’Aversa chiede con grande insistenza. nonostante il risultato rotondo, non sono mancate le note stonate: in particolare il gol preso da Vasquez le occasioni sprecate da Emmanuel Gyasi, che ha fallito due gol facili. Anche se la sua prestazione complessiva è stata positiva, questi errori sotto porta evidenziano la necessità di maggiore cinismo, specialmente contro avversari di livello superiore. Nel post-gara, Roberto D’Aversa ha mantenuto un profilo basso, sottolineando come la partita contro il Catanzaro sia stata comunque un “calcio d’agosto”. Il tecnico ha ricordato che, sebbene la vittoria sia stata meritata, non bisogna esaltarsi eccessivamente, così come non ci sarebbe stato motivo di fare drammi in caso di sconfitta. La concentrazione è ora tutta rivolta alla prossima sfida contro il Monza, una partita che rappresenterà un vero e proprio banco di prova per capire il livello attuale dell’Empoli. Con il mercato ancora aperto e la possibilità di ulteriori innesti, la squadra sa che dovrà alzare ulteriormente l’asticella per affrontare al meglio la stagione che sta per iniziare. Il passaggio del turno ce lo prendiamo volentieri ed al prossimo turno avremo la vincente di Torino-Cosenza. La vittoria in Coppa Italia è stata un buon inizio, ma ora il focus si sposta sul campionato, dove l’Empoli dovrà dimostrare di poter competere a livelli ancora più alti. Le prossime settimane saranno decisive per definire la vera identità di questa squadra, con D’Aversa che dovrà trovare il giusto equilibrio tra gioco, solidità difensiva, e concretezza sotto porta.

D’Aversa si presenta alla prima ufficiale sulla panchina azzurra con qualche novità. Non quella del modulo che è il 3-4-2-1. In difesa la spunta il giovane Marianucci, mentre in avanti Caputo va in panchina per far spazio a Colombo, sostenuto da Fazzini ed Esposito. Il primo squillo della partita è dopo pochi secondi con un grosso rischio di Vasquez, che sul rinvio calcia addosso a Iemmello con la palla che termina per sua fortuna fuori. Risponde l’Empoli al 2′ con una bella serpentina di Fazzini, il suo tiro viene respinto da Pigliacelli. L’Empoli acquista fiducia man mano che passano i minuti. All’8′ infatti arriva il vantaggio azzurro: gran passaggio in verticale di Cacace a servire il taglio di Fazzini, che a tu per tu col portiere non sbaglia e sigla il primo gol stagionale dell’Empoli. La gioia dura poco però per i toscani, perché al 13′ il Catanzaro giunge al pareggio grazie ad un errore di Vasquez, che su corner legge male la traiettoria del cross permettendo a Bonini di insaccare in rete di testa. Dopo il gol subito la squadra di D’Aversa torna all’attacco. Al 16′ ci prova Pezzella da fuori, deve distendersi Pigliacelli per dirgli di no respingendo la sfera. I ritmi si abbassano e per vedere una nuova azione pericolosa bisogna attendere il 38′, col Catanzaro che sfiora al gol con Pagano, gran tiro al volo dal limite che finisce di poco alto sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con una doppia occasione per l’Empoli, che prima sfiora il gol con un tiro di Grassi da centro area che finisce di poco a lato e poi con un colpo di testa di Viti su calcio d’angolo, anche questo uscito di un soffio. La ripresa si apre come meglio non poteva per l’Empoli, che ripassa in vantaggio al 47′. Bello schema su calcio d’angolo, Fazzini appoggia al limite per Esposito che pesca in area Colombo, freddo da pochi metri a mettere in rete il gol del 2-1. Il Catanzaro sembra rimasto negli spogliatoi, l’Empoli gioca con più scioltezza. Al 56′ arriva infatti il tris degli azzurri, praticamente con la stezza dinamica del primo gol. Altro lancio in verticale di Cacace, stavolta è Esposito a raccogliere l’assist e superare col pallonetto il portiere in uscita. Al 59′ grande occasione per Colombo, che servito da Fazzini calcia col sinistro sfiorando il palo. Il Catanzaro scompare dal campo, l’Empoli macina occasioni da gol. Al 69′ grande occasione per Gyasi, che servito da Pezzella si mangia il gol mettendo fuori di testa a porta praticamente sguarnita. Al 74′ gran giocata di Colombo, che spalle alla porta si gira col mancino colpendo in pieno il palo. Nel finale Stojanovic sfiora la rete colpendo la traversa, poi Fazzini, in serata di grazia, sigla la doppietta personale saltando due avversari e depositando il pallone in rete col destro.