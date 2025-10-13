Riprenderà domani, martedì 14 ottobre, il lavoro degli azzurri. Sulla carta sarebbe dovuta essere una ripresa ordinaria, in vista della prossima sfida di campionato dopo la seconda sosta per le nazionali. E invece, come ampiamente anticipato nelle ultime 48 ore, quella di domani sarà una giornata particolare, caratterizzata da un cambiamento significativo alla guida tecnica della squadra. Anzi, per come si stanno evolvendo le cose, sarebbe quasi sorprendente se non arrivasse lo scossone che tutti ormai si attendono in forma ufficiale entro la giornata. Un cambio che inevitabilmente apre diversi interrogativi anche sul piano tattico, visto che il nuovo tecnico — che con ogni probabilità sarà Alessio Dionisi — dovrà subito impostare il proprio lavoro in vista di un impegno tutt’altro che semplice. Domenica pomeriggio, infatti, al “Castellani” arriverà il Venezia, una delle formazioni più accreditate per la promozione in Serie A.
Qualora fosse confermato il ritorno di Dionisi sulla panchina azzurra, sarà interessante capire quale assetto tattico sceglierà per ripartire. Il primo punto di attenzione sarà la difesa: si proseguirà con la linea a tre, utilizzata fin qui, oppure si tornerà alla difesa a quattro, vista nella precedente esperienza empolese del tecnico toscano? Nella passata stagione, alla guida del Palermo, Dionisi ha infatti adottato spesso il modulo 3-4-2-1, lo stesso schema che l’Empoli aveva iniziato a utilizzare sotto D’Aversa e che Pagliuca aveva confermato in avvio di stagione. Sul fronte della rosa, intanto, il gruppo tornerà gradualmente al completo con il rientro dei nazionali. L’unico indisponibile dovrebbe essere Ignacchiti, mentre tutti gli altri giocatori saranno a disposizione. In attacco resta da capire se il nuovo corso punterà su due trequartisti alle spalle di una punta, su un trequartista con due attaccanti, oppure su un assetto più offensivo — soluzione che potrebbe però richiedere il pieno recupero di Pietro Pellegri. Intanto Marco Nasti, reduce dal gol all’esordio a Bolzano, potrebbe già candidarsi per una maglia da titolare.
Quello di martedì, dunque, sarà un allenamento molto importante. Lo sarebbe stato in ogni caso, visto il ritorno in campo dopo la sosta e l’imminente sfida di prestigio contro il Venezia, ma lo sarà ancor di più alla luce dei cambiamenti che stanno maturando intorno alla panchina. Nelle prossime ore, intanto, è attesa la voce ufficiale della società.
Pagliuca paga il fuori campo, la rissa avuta con Bianco.
Prendere dionisi é una bella scommessa, a me sta particolarmente sui …. ma almeno un po di gioco si vedra, il cecinese ha sempre dato l’impressione di non essere pronto per un’esperienza del genere.
certo, se gli fosse stata fatta una squadra non al 30 agosto, magari con meno diktat di giovani da lanciare, i risultati sarebbero potuti essere leggermente diversi.
certo.. se lo allontani potevi farlo subito dopo il match con il Sud Tirol , sfruttando la sosta..
Senza il nuovo mister non mandi via quello vecchio. Dionisi deve sempre rescindere col Palermo. Pagliuca come dice te paga il fuori campo ma il dentro campo, perchè bastava fosse meno capoccione e smettere di mandare in avanti sempre uno dei braccetti di difesa (o Lovato O Oberatin) a fare che non si sa lasciano la difesa con 2 soli uomini. Se l aspetto tecnico/tattico fosse stato meno integralista lo avrebbero lasciato al loro posto e il fuori campo lo potevi sopportare. Che poi almeno i rischi in difesa avessero portato gioco e palle gol in avanti sai, il gioco poteva valere la candela. Non così.
Prima sento che dice in conferenza. Eppoi deciderò se sostenere Dionisi.
pagliuca oltre ai problemi caratteriali paga anche una totale assenza di gioco. bisogna essere sinceri…avere 9 punti e’ un mezzo miracolo…. senza Popov e Fulignati i punti sarebbero potuti essere 3. l ‘ unica cosa che no ho capito e ‘ se anche i giocatori non vedessero di buon occhio il mister. troppo rissoso, troppo maleducato. ci vuole anche una presenza dal punto di vista dell immagine ….
Dionisi mi piace anche se viene da due brutte annate… con due buone squadre e’ retrocesso a Sassuolo e ha rischiato i play out a Palermo, uscendo proprio con Pagliuca ai play off….
magari ha voglia di rivalsa, non credo gli mancassero altre opportunità.. se ha scelto Empoli e’ perché ne e’ convinto. ci siamo lasciati male, vero…però magari non sappiamo come sono veramente andate le cose. Se Corsi lo richiama un motivo ci sarà, non e’ uno sprovveduto. dispiace perché anche io all inizio ero contento della scelta di Pagliuca…la Juve S. anno scorso giocava bene…mi ricordo che in casa anniento’ il Pisa di inzaghi…
qui ad Empoli però , fin dall inizio non ha legato… parolacce e offese a collaboratori, giocatori e avversari…
Non si sarà trattata certamente di una cosa facile.
Saranno intercorsi colloqui e sondaggi.
Poi c’è da aspettare che si liberi Dionisi che a Palermo non prendeva certo briciole.
Inoltre credo che sarà cambiato l’indirizzo che si voleva seguire questa stagione.
Si voleva improntare un campionato all’insegna dei giovani e di un tecnico poco esperto ma ambizioso.
Forse per far questo si è anche toppato a livello di mercato scegliendo profili troppo inesperti o indulgendo troppo sul risparmio.
Certamente tutto ciò decreta il fallimento di quella politica “calcio spensierato,giovani,salvezza e chissà ” ventilata da Gemmi.
Si tratta di una bella sconfitta per la società e giustamente la decisione sarà maturata nel tempo e in maniera tutt’altro che pacifica.
Ciò che credo è che non potranno imporre a Dionisi di far giocare Lovato braccetto per mettere Guarino titolare(cosa che son certo sia stata fatta con Pagliuca).
Oltre che al brutto parapiglia con Bianco allenatore del Monza mi è stato riferito che pure nelle amichevoli Pagliuca si è sempre confrontato e comportato in malo modo con la panchina avversaria.
A mio avviso il suo comportamento ha influito molto sulle scelte societarie
Per quanto sono a conoscenza concordo!
pagliuca è ststo esonerato una settimana dopo perché durante la scorsa settimana a pisciato di fuori con il presidente che non ha potuto far altro che esonerato, altrimenti sarebbe rimasto. Ha fatto dichiarazioni direttamente al presidente che si possono pensare ma che non si dicono. comunque va bene snche con una settimana di ritardo l’importante che questo pseudo allenatore il peggiore della storia dell’empoli sia stato allontanato.
A Palermo dicono (nell’ambiente) che sono felicissimi di liberarsi di un supponente ai limiti dello sberleffo proprio nel rapporto con l’ambiente. Lo spogliatoio era in subbuglio, vedi i casi di Brunori,Henry, Insigne e Gomes. Tecnico incapace, non sapeva leggere le partite, calciatori fuori ruolo ecc. Senza dignità, permaloso, arrogante ha creato danni al Gruppo non migliorando nessun calciatore. A Palermo lo considerano uno dei peggiori mister della loro storia calcistica, uno dei più “piccoli” uomini in assoluto
A Palermo dicono che non sapeva leggere le partite…e a Empoli…che nel 2021 ci portò in A vincendo il campionato…le partite le sapeva leggere?🤔…(ogni campionato in ogni società diversa è una storia a sé)
C’era Pecchia libero….
Ripartiamo da dove eravamo rimasti: dal 2021.
Facciamo finta che questi 4 anni di A siano stati un lungo dolce sogno e ripartiamo da Dionisi. Senza dietrologie, rancori, invidie e gelosie.
pagliuca era da esonerare subito dopo Pescara; allenatore decisamente incapace e ridicolo( lo ricorderò sempre con quel rosario in mano e a bestemmiare e offendere i giovani senza insegnargli niente). Addio uomo della contraddizione continua.
Capitolo Dionisi; rimane sempre un piccolo uomo, ma non si possono discutere le capacità da allenatore : ci fece stravincere un campionato con la la mantia, fiamozzi e nikolau, gente che oggi fa una fatica bestia in serie b o c; due anni di A a Sassuolo, playoff con il Palermo…Staremo a vedere. È una scelta prepotente del c.o.r.s.i……vhe che anche Gemmi sia ai saluti?
gestione casereccia anche e sopratutto da parte della societa’ ….da 10gg sappiamo che era stato praticamente esonerato , dalla partita con il Monza ….lo sapevano tutti in attesa del risultato di Bolzano e della sosta.
potevano muoversi prima e meglio cosi da non lasciare allo sbando la squadra la scorsa settimana facendola allenare con un allenatore pressoche’ esonerato e che fino a prova contraria domani tornera’ ad allenarli …..perche’ ancora allenatore.
