Riprenderà domani, martedì 14 ottobre, il lavoro degli azzurri. Sulla carta sarebbe dovuta essere una ripresa ordinaria, in vista della prossima sfida di campionato dopo la seconda sosta per le nazionali. E invece, come ampiamente anticipato nelle ultime 48 ore, quella di domani sarà una giornata particolare, caratterizzata da un cambiamento significativo alla guida tecnica della squadra. Anzi, per come si stanno evolvendo le cose, sarebbe quasi sorprendente se non arrivasse lo scossone che tutti ormai si attendono in forma ufficiale entro la giornata. Un cambio che inevitabilmente apre diversi interrogativi anche sul piano tattico, visto che il nuovo tecnico — che con ogni probabilità sarà Alessio Dionisi — dovrà subito impostare il proprio lavoro in vista di un impegno tutt’altro che semplice. Domenica pomeriggio, infatti, al “Castellani” arriverà il Venezia, una delle formazioni più accreditate per la promozione in Serie A.

Qualora fosse confermato il ritorno di Dionisi sulla panchina azzurra, sarà interessante capire quale assetto tattico sceglierà per ripartire. Il primo punto di attenzione sarà la difesa: si proseguirà con la linea a tre, utilizzata fin qui, oppure si tornerà alla difesa a quattro, vista nella precedente esperienza empolese del tecnico toscano? Nella passata stagione, alla guida del Palermo, Dionisi ha infatti adottato spesso il modulo 3-4-2-1, lo stesso schema che l’Empoli aveva iniziato a utilizzare sotto D’Aversa e che Pagliuca aveva confermato in avvio di stagione. Sul fronte della rosa, intanto, il gruppo tornerà gradualmente al completo con il rientro dei nazionali. L’unico indisponibile dovrebbe essere Ignacchiti, mentre tutti gli altri giocatori saranno a disposizione. In attacco resta da capire se il nuovo corso punterà su due trequartisti alle spalle di una punta, su un trequartista con due attaccanti, oppure su un assetto più offensivo — soluzione che potrebbe però richiedere il pieno recupero di Pietro Pellegri. Intanto Marco Nasti, reduce dal gol all’esordio a Bolzano, potrebbe già candidarsi per una maglia da titolare.

Quello di martedì, dunque, sarà un allenamento molto importante. Lo sarebbe stato in ogni caso, visto il ritorno in campo dopo la sosta e l’imminente sfida di prestigio contro il Venezia, ma lo sarà ancor di più alla luce dei cambiamenti che stanno maturando intorno alla panchina. Nelle prossime ore, intanto, è attesa la voce ufficiale della società.