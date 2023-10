Riprenderà giovedi il lavoro degli azzurri in vista del prossimo impegno di campionato, che sarà ancora di lunedi. Due giorni di riposo strameritati per la truppa di Aurelio Andreazzoli che ieri sera a Firenze ha fatto toccare il cielo con un dito a tutti i cuori azzurri. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni di chi ieri era assente, ovvero Ismajli, Kovalenko e Shpendi. Si monitorerà anche Baldanzi che, seppur portato in panchina e poi entrato, non era al meglio della condizione. Si lavorerà in relazione all’Atalanta, altro impegno sulla carta molto complicato, ma immaginiamo che il carico energetico arrivato dal successo di ieri sera porterà sicuramente quella marcia in più. C’è la sensazione che, in positivo, ieri sia arrivata una sorta di svolta. Quella di ieri è stata una vittoria dalle molteplici positività, partendo chiaramente da quella emotiva, perchè il derby va (come detto più volte) al di là di ogni concetto di punti e classifica. Però la vittoria porta anche quelli, e l’Empoli si trova cosi ad uscire per la prima volta dalla zona rossa, mettendosi tre squadre dietro. Quelle che come minimo vorremmo avere al termine della stagione. La vittoria di ieri porta con se poi tutta una serie di consapevolezze e certezze che, questa squadra, doveva ricercare e ritrovare. Non da poco il fatto di aver segnato due gol (tre con quello di Ciccio annullato per un tocco di mano totalmente involontario) in una serata sola, mantenendo per la seconda partita di fila la porta inviolata. E qui si potrebbe subito aprire una parentesi su Berisha, che anche ieri ha confermato di essere portiere di grande affidabilità e sicurezza. Un vero colpo di genio da parte di Pietro Accardi. E’ stata la partita che ogni tifoso azzurro sogna! Giocata e costruita nella maniera migliore possibile, andando a sfruttare tutte le nostre qualità, ed andando a limitare il gioco avversario. Una partita preparata straordinariamente bene, in ogni suo dettaglio, in una sua minuzia. Le due fasi fatte come si deve, con costanza e senza mai perdere lucidità. E ci troviamo totalmente in disaccordo con Vincenzo Italiano quando dice che la sua Fiorentina ha costruito quindici palle gol. La Fiorentina, che sulla carta si presenta come più forte degli azzurri, ha indubbiamente avuto le sue occasioni, e brava è stata la nostra retroguardia in almeno tre/quattro vere circostanze. Ma una delle bravure dell’Empoli di ieri, è stata proprio quella di non far giocare bene la squadra viola, di rendere molto complicato soprattutto il loro gioco in orizzontale. Quello della brillantezza atletica è uno degli altri aspetti su cui davvero fare i complimenti, dimostrando crescita di gara in gara, e facendo vedere un mantenimento costante della forma per tutto l’arco della gara. Soprattutto nel primo tempo i nostri sembravano avere un motore aggiuntivo rispetto agli avversari. E poi nel calcio ci vuole il giusto cinismo, quello che purtroppo spesso è mancato. Era inevitabile che nel secondo tempo la squadra si abbassasse, ed era inevitabile affrontare maggior sofferenza. Ma l’Empoli, il cinico Empoli di Firenze, ha portato su due palloni grandiosi; uno è stato capitalizzato, l’altro sprecato da Destro che avrebbe potuto mettere una ciliegina in più. Partita stoica e storica. Ad Andreazzoli mancava il vincere il derby a Firenze (lo aveva già vinto in casa) e siamo sicuri che, anche se le sue parole sono state molto fredde e quasi distaccate nel dopo gara, per lui questa sia una soddisfazione immensa. Ci sono davvero altre poche parole da aggiungere, l’analisi alla fine si perde nella gioia smisurata che pervade ognuno di noi. C’è da dire grazie a questi ragazzi per come l’hanno saputa interpretare, c’è da dire grazie a mister e staff per come l’hanno saputa preparare e gestire, c’è da dire grazie alla società che ha saputo rimettere in piedi la nave in un momento in cui colare a picco sarebbe stato più che possibile. C’è da dire grazie a tutta la gente che ieri sera è stata sugli spalti (e non solo) a tifare azzurro e, questa serata, resterà impressa a lungo. Quello che adesso è importante, smaltita la legittima sbornia, è tornare subito al massimo della concentrazione e far si che quella di ieri non resti soltanto un espressione figlia di una gara emozionalmente diversa dalle altre. Ma sicuramente cosi sarà, e proprio in quello pseudo distacco palesato da Andreazzoli sta la voglia e la necessità di arrivare al nostro traguardo da vincitori. Complimenti davvero a tutti, ed ancora grazie per questa vittoria che vale tanto e che ancor di più ci rende orgogliosi di quello che siamo, di chi siamo, di essere empolesi.

Azzurri in campo con il solito 4-3-2-1 che ormai contraddistingue questo nuovo ciclo targato Andreazzoli. Nella serata delle prime volte, dal primo gol di Caputo in campionato al primo centro in azzurro di Gyasi (appena entrato), Luperto e compagni hanno offerto una prestazione maiuscola. Soprattutto nella prima frazione quando gli azzurri rimangono molto compatti togliendo spazi e tempi alla consueta manovra avvolgente dei viola, che infatti si rendono pericolosi solo in avvio con Nico Gonzalez e dalla distanza con una conclusione velenosa di Duncan contenuta in due tempi da Berisha. Il tutto grazie alla gamba dei centrocampisti, da sottolineare ancora una volta un Maleh indemoniato in fase di pressing, e la grande abnegazione dei due attaccanti esterni Cambiaghi e Cancellieri, che si sacrificano anche in fase di copertura pronti poi a distendere la falcata in fase di possesso. E qui entrano in gioco il coraggio e le idee di una squadra, quella di Andreazzoli, che una volta recuperata la palla sa quali zone del campo attaccare per far male a una Fiorentina distratta e un po’ nervosa. Oltre al gol, delizioso tocco sotto di Ciccio Caputo dopo un perfetto inserimento di Grassi premiato dalla verticalizzazione di Walukiewicz, l’Empoli ha creato almeno altre tre nitide occasioni da rete con Cancellieri e Cambiaghi, senza contare l’ennesimo gol annullato in questo campionato a Caputo (giustamente per un tocco di mano). Ancora una volta, semmai, è mancata quella capacità di chiudere le partite, che permetterebbe poi magari una gestione più serena del match. Anche perché nella ripresa era inevitabile un ritorno della Fiorentina, che ha stretto d’assedio l’area dell’Empoli, che ha fatto più fatica a ripartire con tanti uomini. Gli azzurri hanno saputo comunque soffrire, difendendosi con grande densità in area di rigore, senza concedere occasioni pulite ai padroni di casa, se non una in apertura a Martinez Quarta (provvidenziale la chiusura di Luperto) e un’altra nel finale (paratona di Berisha su Nico). Per poi sfruttare l’unica vera chance costruita nei secondi 45 minuti con un encomiabile Cambiaghi, che dopo aver soffiato palla a Martinez Quarta smarca di tacco Fazzini, palla in area a Gyasi e corsa dell’ex Spezia sotto lo spicchio dei mille tifosi azzurri in delirio per prenderne il figurato abbraccio.

Parlando dei singoli, come facciamo abitualmente nel terzo paragrafo di questo pezzo settimanale, vanno fatto i complimenti a tutti. Tutta la squadra ha giocato una partita straordinaria, e tutti sono meritevoli di essere osannati per quanto fatto. E’ però a Luperto che vogliamo dare la simbolica palma di migliore tra i nostri. Quella del “Lupo” è stata una partita praticamente perfetta, con anche un intervento gigante che ha salvato il risultato. Un giocatore che da quando tornato in azzurro ha fatto vedere quasi sempre grandi cose, ed il bello è che non smette di stupire. Potrebbe iniziare a meritare anche un’altra maglia azzurra. Secondo piazza per un ritrovato Cambiaghi. La prova dell’ex Atalanta è di quelle importanti, di quelle che speravamo ardentemente di rivedere. Un primo tempo maiuscolo, poi il tacco che da il là al gol di Gyasi è poesia. Terzo gradino per Ciccio Caputo che, finalmente, ritrova il gol che mancava da maggio. Una gara da vero leader, con quel guizzo che porta allo scavino per battere Terracciano. Per lui poteva essere doppietta, quel tocco di braccio è involontario tutta la vita. Come già detto e ridetto, davvero bravi tutti. Non possiamo non citare quel Gyasi che spesso è stato oggetto di critica; ieri invece è entrato in campo come meglio non si potesse fare, togliendosi pure la soddisfazione del gol. Altro giocatore che ogni tanto resta in ombra è Grassi, invece ieri si distingue davvero bene e porta a casa un assist vincente. Poco da dire su Andreazzoli. Ad oggi la scelta è stata più che azzeccata, con la squadra che cresce di partita di partita, lottando e restando viva per tutto il match. Quella di Firenze è stata preparata in maniera sublime, con la squadra che ha saputo riportare in partita tutto quello che aveva provato e fatto vedere in allenamento. La vittoria non è di quelle casuali, ma di quelle cercate, costruite, meritate. Difficile chiedere di più, se non la continuità.