La squadra tornerà in campo stamane per uno scarico, domani osserverà riposo e da martedi ci sarà la ripresa vera e propria. Sarà una settimana importante per far integrare ancora meglio i nuovo, a partire dall’ultimo arrivato, Solbakken, che ieri ha fatto vedere scampoli di buon calcio. Settimana che comunque servirà a tutti per affinare ancor di più i sincronismi e per cercare maggiori soluzioni. Soprattutto in fase offensiva. Dall’infermeria non ci attendiamo novità imminenti, cosi come si dovrà fare ancora i conti con la squalifica di Grassi. Il mercato potrebbe però aggiungere dei pezzi. Si andrà ad alzare il coefficiente di di difficoltà, con una Roma che concederà ancora meno e sarà più pericolosa rispetto al Monza visto ieri sera. Proprio per questo, lo 0-0 uscito al termine della partita, va vissuto come una sorta di occasione persa. Diciamolo subito: la partita di ieri sera non è stata di quelle che ricorderemo per sempre, ma è agosto, e non possiamo certo pretendere spettacoli pirotecnici. Inoltre, va fatto un appunto importante: il terreno di gioco era indegno, una sorpresa sgradita per noi che siamo abituati a ben altre condizioni. Una situazione del genere è semplicemente inaccettabile per una squadra come l’Empoli, che ha sempre puntato sulla qualità del gioco. Nei prossimi giorni, cercheremo di capire le cause di questo imprevisto, ma una cosa è certa: il campo ha condizionato l’andamento del match. Detto ciò, nonostante la partita non sia stata memorabile, l’Empoli ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli avversari, in questo caso il Monza. La nostra squadra ha gestito meglio il pallone, ha mostrato idee più chiare in fase di costruzione, e ha messo in evidenza una solidità difensiva che è ormai un marchio di fabbrica. In un incontro equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti, si è vista la differenza di approccio e di intensità. Certo, sia Caldirola che Colombo hanno avuto due grandi opportunità per cambiare il destino del match, ma alla fine, l’Empoli è riuscito a contenere bene un Monza che non ha mai trovato il bandolo della matassa. Difensivamente, i nostri ragazzi sono stati impeccabili, concedendo pochissimo agli avversari. Vedere Walukiewicz in campo, con quel caschetto che richiama epoche passate, è stato un piacere per gli occhi. Anche Solbakken, sebbene abbia giocato solo pochi minuti, ha lasciato il segno. Il suo intervento difensivo e la successiva progressione palla al piede hanno fatto alzare in piedi tutto lo stadio. Forse avrebbe meritato qualche minuto in più, ma considerando che ha svolto solo un allenamento con la squadra, possiamo comprendere la scelta del mister. Davanti, invece, dobbiamo migliorare. I quattro gol rifilati al Catanzaro in Coppa non devono ingannare: c’è ancora molto da lavorare in fase offensiva. Non sono mancate le buone intenzioni, tutti si sono sacrificati per la squadra, ma serve più coraggio e intraprendenza nei momenti decisivi. Fazzini, per esempio, ha mostrato troppa esuberanza in alcune situazioni, cercando la giocata personale anziché l’ultimo passaggio. Non è un peccato mortale, ma sono aspetti su cui bisogna lavorare. Infine, un plauso alla condizione fisica della squadra. I nostri correvano di più e meglio degli avversari, un segnale positivo che dimostra come la preparazione di D’Aversa sia stata impostata nel modo giusto. Certo, dovremo valutare se questa intensità potrà essere mantenuta anche sul lungo termine, ma intanto godiamoci il fatto che, nonostante una partita non esaltante, l’Empoli ha mostrato di avere una marcia in più. Lavori in corso, sì, ma la strada sembra quella giusta. Come ribadito anche da D’Aversa in fase di presentazione, la squadra va completata. Vedremo chi e quando arriverà (anche chi saluterà) e poi si potrà avere un quadro più delineato della squadra. Ieri siamo andati avanti con quel 3-4-2-1 che dall’inizio è l’abito di questo Empoli, potrebbe non essere sbagliato pensare anche ad un ritorno della difesa a quattro nel momento in cui avremo tutte e due le mezzali al meglio. Intanto il punto lo prendiamo ed uno in meno ad arrivare a quei 36 che serviranno a maggio prossimo.

Rispetto alla gara di Coppa Italia col Catanzaro D’Aversa effettua alcuni cambi: in difesa torna Walukiewicz, Maleh si riprende il posto a centrocampo, confermato invece il tridente d’attacco. Primo tempo davvero avaro di emozioni, complice anche le condizioni imbarazzanti del terreno di gioco. Il primo spunto è del Monza all’8′, Maldini si invola verso l’area e calcia dal limite senza però inquadrare la porta. All’11’ si vede l’Empoli, tiro da centro area di Esposito, decisiva la deviazione di Pablo Marì. Col passare dei minuti gli azzurri prendono in mano il pallino del gioco, senza però creare particolari problemi al Monza. Al 23′ Pezzella salta Birindelli e va al cross per Gyasi, decisiva l’uscita di Pizzignacco. Le due occasioni più grandi sono sempre per l’Empoli, prima con un tiro di Gyasi al 40′ sul quale Pizzignacco interviene in due tempi, poi al 45′ con un colpo di testa di Esposito su cross di Henderson che sfiora il palo. Il secondo tempo si apre con il Monza in attacco, Birindelli calcia forte verso il primo palo, Vasquez con la manona respinge. L’Empoli continua però a tenere in mano la partita. Al 55′ gli azzurri ci provano con un calcio di punizione da circa 30 metri, Esposito calcia di potenza trovando una deviazione della barriera che per poco non beffa Pizzignacco. Al 74′ si rivede il Monza con una grandissima chance fallita da Caldirola, che da pochi metri e con tutto lo spazio libero spara alle stelle il pallone. Due minuti dopo ecco che risponde l’Empoli: Colombo si libera molto bene del marcatore e col mancino calcia in porta, spedendo di poco il pallone fuori dallo specchio. Nel finale per gli azzurri prova Solbakken a sbloccare la partita, liberandosi di Marì con un tunnel sulla linea di fondo ma arrivato a pochi metri dalla porta trova Pizzignacco sulla sua strada. Finisce 0-0 una gara che non passerà agli annali.