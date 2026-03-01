Riprenderà già quest’oggi il lavoro degli azzurri, visto che il prossimo impegno di campionato arriverà nel turno infrasettimanale che vedrà l’Empoli scendere in campo mercoledì sera a Bari. Una sfida che, sulla carta, potrebbe rappresentare un’occasione importante per provare a ritrovare quei tre punti che mancano ormai da diverso tempo, ma che allo stesso tempo nasconde insidie evidenti. Di fronte ci sarà infatti un Bari rinvigorito dalla vittoria esterna contro la Sampdoria, successo che ha ridato ossigeno e fiducia a una squadra che resta comunque alla ricerca di punti fondamentali per allontanarsi da una situazione di classifica molto delicata. Per la trasferta pugliese torneranno a disposizione di mister Dionisi, Elia e Magnino, assenti ieri contro il Cesena per squalifica. Al netto degli infortunati Pellegri e Ghion, la rosa dovrebbe quindi essere quasi al completo. Resta da valutare semmai la condizione di Ceesay, che contro i romagnoli non è stato convocato a causa di alcuni problemi fisici, e le cui sensazioni nei prossimi allenamenti saranno decisive. Il pensiero di tornare al successo nasce anche dal pareggio maturato ieri al Castellani contro il Cesena, un risultato che lascia l’Empoli ancora una volta in quella terra di mezzo che ormai accompagna questa stagione. Terra di mezzo non solo in termini di classifica, con l’undicesimo posto attuale, ma anche nel giudizio complessivo su una squadra che continua a non trovare quella continuità prestazionale capace di dare certezze e prospettive più chiare. Dopo la bella prestazione di Frosinone, pur senza vittoria anche in quel caso e con errori pagati a caro prezzo, era lecito attendersi risposte contro un avversario dalle caratteristiche differenti. Il Cesena, reduce da un periodo complicato e impegnato in trasferta, ha interpretato la gara in maniera più prudente, badando prima di tutto a non scoprirsi. E proprio contro questo tipo di avversari l’Empoli continua a mostrare le proprie difficoltà. Nel complesso, la partita ha ricordato per certi versi quella contro la Reggiana. Guardando soltanto ai dati statistici, si potrebbe pensare a un dominio quasi totale degli azzurri, ma il campo ha raccontato qualcosa di più sfumato. Soprattutto nel primo tempo l’Empoli ha rischiato molto: oltre all’episodio che ha portato al vantaggio del Cesena, nato da una frittata tra Fulignati e Guarino, vanno registrati due pali colpiti dai romagnoli. In particolare il secondo, firmato da Cerri, è stato decisamente fortunoso per gli azzurri, con il pallone che aveva ormai superato Fulignati prima di stamparsi sul palo interno. In quella prima frazione, nonostante un possesso palla spesso prolungato e diversi calci d’angolo conquistati, è mancata la sensazione di una squadra realmente pericolosa. Il giro palla è apparso lento, orizzontale, prevedibile, incapace di creare veri squilibri e di mettere in difficoltà una difesa organizzata.
La ripresa ha mostrato qualcosa in più sul piano dell’atteggiamento. Senza cambiare radicalmente il canovaccio della gara, con l’Empoli costantemente nella metà campo avversaria, la squadra ha alzato i ritmi anche grazie ai cambi, ha trovato il gol del pareggio e nel finale ha dato l’impressione di poter persino completare la rimonta. Di contro, il Cesena si è progressivamente spento, apparendo sempre più timoroso e condizionato da un recente passato fatto di sconfitte. Il gol vittoria, però, non è arrivato e il pareggio finale lascia più rammarico che soddisfazione. Se non altro, va riconosciuto come la squadra non sia mai arrendevole e riesca a volte, anche nelle giornate meno brillanti, a evitare la sconfitta e a muovere comunque la classifica. Ma resta forte la sensazione di un Empoli difficile da decifrare, capace di alternare prestazioni di spessore contro avversari importanti a gare opache proprio in quelle partite in cui servirebbe maggiore personalità. Il rischio concreto è quello di vivere una stagione in cui le reali potenzialità di questa squadra non emergano mai del tutto. Però, a ventisette giornate giocate, il dato è ormai significativo. È vero che stipendi e valori di mercato non vanno in campo, ma è altrettanto vero che l’Empoli parte con il sesto monte ingaggi del campionato e con valori tecnici che, almeno sulla carta, dovrebbero consentire qualcosa in più dell’attuale posizione. Forse oggi è realistico guardarsi più alle spalle che coltivare sogni di play-off, ma allo stesso tempo non si può essere pienamente soddisfatti di questo andamento fatto di continui alti e bassi, in risultati e prestazioni. Anche dal punto di vista delle prestazioni individuali va registrato purtroppo un passo indietro, cosa che onestamente non ci aspettavamo, o quantomeno speravamo di non vedere dopo la gara di Frosinone. In questo contesto rientra anche la prova non convincente di Fulignati, indubbiamente complice nel gol del vantaggio del Cesena. Detto questo, però, sarebbe profondamente ingeneroso gettare la croce addosso a un portiere che in più di un’occasione ha letteralmente salvato la baracca nel corso di questa stagione. Guardando invece ai migliori, non c’è molto da esaltare, ma senza dubbio Lovato è quello che porta a casa la prestazione più solida. La solita grinta, la solita determinazione e soprattutto quella tranquillità tipica di chi ha categoria e personalità superiori alla media. Ancora una volta vanno fatti i complimenti a Shpendi, che per abnegazione e spirito di sacrificio meriterebbe sempre un monumento: magari non riesce sempre a concretizzare quanto costruisce, ma la garra che mette è davvero encomiabile. Ieri, tra l’altro, è suo il pallone che poi Fila trasforma nel gol del pareggio. E proprio Fila merita una menzione positiva: non fa sfraceli, ma si dimostra lucido e cinico nel depositare in rete un pallone tutt’altro che banale. L’esatto opposto di quanto visto da Nasti, protagonista di un’altra prestazione non positiva, che lascia diversi interrogativi sul perché sia stato riproposto dall’inizio.
Per il resto, poco da sottolineare se non i due ingressi positivi di Saporiti e, finalmente, anche di Ilie. Un giocatore che abbiamo criticato più volte nel corso della stagione, ma che ieri è entrato con caparbietà e qualità, andando nel finale addirittura vicino al colpo vincente. Anche Saporiti porta a casa una buona prova e rafforza l’idea che, prima o poi, potrebbe meritare una chance dal primo minuto, perché quando gioca difficilmente l’ex Lucchese fa male. Dietro la lavagna finisce invece Guarino, autore di alcuni errori evidenti in avvio di gara e poi coinvolto, insieme a Fulignati, nell’azione che porta all’1-0 del Cesena. In mezzo, una serie di prestazioni insufficienti ma non da matita blu, anche se qualche dubbio rimane sulle scelte iniziali di Alessio Dionisi. La gestione di Nasti l’abbiamo già citata, ma anche Haas, con tutto l’affetto possibile verso il ragazzo, ha dimostrato che al momento manca ancora qualcosa: tanta volontà e buoni movimenti senza palla, ma in mezzo al campo si è perso peso e qualità. È chiaro che l’Empoli ieri doveva fare i conti con assenze importanti, soprattutto quella di Elia, che in questo momento è difficilmente sostituibile. Tuttavia, considerando che si parla di una rosa ampia e che lo stesso Dionisi ha spesso ribadito di vedere molti potenziali titolari, viene da pensare che alcune scelte potessero essere gestite meglio. I correttivi arrivano, ed è giusto dirlo, soprattutto quelli che aumentano il peso offensivo e permettono alla squadra di alzare i giri del motore, ma resta il fatto che nei primi 45 minuti si è visto davvero poco. E proprio sul tema della formazione, crediamo che servirebbe maggiore continuità. Al netto di infortuni e squalifiche, le variazioni sono spesso tante e non sempre facilmente spiegabili, soprattutto quando il rendimento che ne deriva non è all’altezza delle aspettative. L’allenatore lavora sempre in buona fede e sulla base di ciò che vede in settimana, questo è fuori discussione, ma è altrettanto vero che la partita è un’altra cosa e che il tema della continuità, mai realmente trovata, potrebbe riguardare anche la scelta dell’undici iniziale. Il tempo inizia a stringere. Siamo entrati in una fase in cui il campionato può ancora prendere direzioni molto diverse: da una stagione insoddisfacente a una con qualche soddisfazione in più. C’è spazio per vivere ancora diverse emozioni, ma se si vuole ridurre al minimo quelle negative e magari ragionare in termini di maggiore tranquillità, serve obbligatoriamente alzare il livello e ritrovare la vittoria. Soprattutto al Castellani, dove i tre punti mancano dal 29 novembre. Restano ancora quattro gare interne contro avversari che, sulla carta, sono ampiamente alla portata. Lì bisognerà davvero fare il massimo del massimo, perché se l’obiettivo è arrivare a quei 48 punti che non portano in paradiso ma tengono lontani dall’inferno, servirà un deciso cambio di passo da parte di tutti… a partire dalla settimana “al Sud”.
Sul Tirreno di oggi Domenica hanno dato sei a Fulignati.Si meritava 4.La parata su Cerri e’ stata ottima ma anche Cerri ha sbagliato un gol fatto come Obaretin a Frosinone.Fulignati esce quando non dovrebbe e non esce quando dovrebbe Carlo B
se oggi il Mantova vince , siamo a 2 punti dai play out
Siamo giustamente amareggiati ma nel secondo tempo meritavamo di vincere, via.
Nel primo tempo si doveva essere sotto di due gol e non l’avresti mai ripresa. Nel secondo tempo un pochetto meglio abbiamo fatto con loro che non sono rientrati dagli spogliatoi, ma non hai creato occasioni clamorose come quelle che ha avuto il Cesena nel primo tempo. Secondo me il punto è anche un pelino rubacchiato.
Se uno dei due pali finiva in gol (secondo clamoroso), non l’avresti mai ripresa…. Il Cesena può giustamente recriminare, per non aver finalizzato…. solo san cuxo ti ha tenuto a galla (siamo onesti)….. hai avuto l’occasione di vincerla (immeritatamente) con il tiro di Ilie (che meritava si, più fortuna) ma hai tirato in porto solo 2 volte e mi sembra pochino…. giusta osservazione di Max63, se il Mantova vince, non siamo nella “terra di mezzo”, ma nella “terra di fondo”….. incomprensibile come gli empolesi non percepiscano il pericolo!!!
Se retrocediamo, non riusciamo a spendere 2mln all’anno per la Primavera e quindi tutto quello che è l’essenza del ns mondo cade!!! La B è un patrimonio imprescindibile!!! Aprite gli occhi!!!!
Per il calendario che abbiamo i play-out sono una evenienza molto improbabile. O ci salviamo con 2-3 giornate di anticipo o retrocediamo diretti.
Due considerazioni secche:
1) per come è andata la partita di ieri, il pareggio è un risultato d’oro. Nel primo tempo dovevamo essere sotto di almeno due reti e a quel punto non l’avremmo mai recuperata.
2) Ormai non c’è più niente da decifrare nella nostra squadra: si esalta con le squadre che lasciano spazi e con le squadre blasonate, si inceppa con le squadre chiuse e con quelle ritenute (magari inconsciamente) “inferiori”.
Quindi, a patto che la squadra consideri “superiori” a noi Bari e Catanzaro, potremmo fare delle prestazioni migliori contro di loro, che sicuramente giocheranno per vincere, piuttosto che in casa nostra, contro una squadra che deve strappare il punto.
Detto questo, siamo nel ‘limbo’ della classifica, ma è un punto pericoloso, perché se una vittoria basterebbe a recuperare morale e ad allontanare i fantasmi di una retrocessione, una sconfitta (specialmente a Bari) ci farebbe precipitare in un loop che sarebbe difficile interrompere.
Aspettiamo la prossima partita e incrociamo le dita🤞
Ma se da 3 anni fanno male tutti gli allenatori, ad eccezione di nicola, sarà solo per colpa loro o forse di una società che non ha più nulla da dare?
Può essere, ma non c’è neanche nessuno che è intenzionato a dare qualcosa a quanto sembra…i nomi di un paio di soggetti che circolano fanno rabbrividire…soggetti che cercano da anni di comprare società (anche in serie C) e vengono puntualmente rimbalzati per inaffidabilità.
Soggetti seri non vengono ad Empoli e basta leggere i dati economico-finanziari della società anche solo della scorsa stagione per capire che non è un investimento redditizio.
Si vede che i ragazzi ci mettono voglia e applicazione, ma è il tecnico che non sa dare un’identità definita alla squadra.
Ci mettono la voglia? ogni volta per battere un angolo o una rimessa laterale ci vogliono 2 minuti …. nessuno che si propone o prova lo smarcamento…. e te la chiami voglia? in passato si mangiava l’erba…. ora sono tutte femmine tranne Lovato….
Dai… anche Shpendi dà il massimo, pure Moruzzi, il problema è che il calcio per lui è ostico..Ma la colpa non è sua, è di chi l’ha mandato allo sbaraglio in una squadra che ha chiaramente un livello tecnico molto basso..
Tutte le volte…. vinceremo la prossima. Alla vigilia Dionisi aveva detto “vogliamo i tre punti, lo dobbiamo ai nostri tifosi”. Fulignati aveva detto “cerchiamo una vittoria, anche sporca”. Degli Innocenti “sabato faremo una grande partita”
La voglia c’è, mancano i mezzi, manca un direttore d’orchestra.
Abbiamo più punti di quelli che ci meritiamo e non da ora ,
Squadra modesta tenuta a galla , fino ad ora dai goal caduti dal cielo di Popov e da varie partite miracolose di Fulignati sennò eravamo a 25 punti non oltre , oggi
Allenatori scarsi ,pensavamo che il peggiore fosse stato Pagliuca ma qui si va’ oltre con Dionisi , squadra molla , piatta , senza alcuna scarica elettrica ….qualità zero dal campo alla panchina
No, quando c’è Elia la qualità la vedi, Dippe. Dobbiamo aggrapparci al nostro folletto e vedrai che ci salviamo
Gente, dovevamo fare la partita della vita e….zero ammoniti!!!!!
I punti che una squadra ha, sono sempre quelli che si è meritata sul campo; i giocatori che abbiamo non sono delle cime, ma neanche dei brocchi. Quello che è mancato finora, è la costruzione del gioco, e non possiamo dare la colpa solo ai giocatori, ma piuttosto a chi ha in mano la direzione tecnica della squadra: nelle partite in casa, un allenatore non può mettere in campo una squadra lenta, impacciata e senza idee, e preoccuparsi di più di non perdere che di attaccare, e poi inopinatamente lasciare in mano il gioco agli avversari, subire il gol e fare una fatica immensa a recuperare. Purtroppo i limiti tecnici di Dionisi sono sotto gli occhi di tutti: non è stato in grado di ricostruire una squadra e dargli un proprio gioco, se non quello più semplice di giocare coperta e partire in contropiede nelle partite esterne, dove qualche risultato lo abbiamo ottenuto.
Non c’era bisogno neache dirlo bastava il primo Dionisi …
ma cosa si fa a non ricordare cosa combinava , si vede che il risultato influisce sulla mente umana non si chi ci capisce !
come sarà venuto in mente di riprenderlo mi farebbe un piacere che qualcuno lo dicesse ..
Ha svalutato il poco che c’era non sono migliorati e si rischia di retrocedere solo perché il Beatoamato ha perso il capo!
Qualcuno incolpava Pagliuca ok il suo sistema ci avrebbe fatto prendere un paio di imbarcate ,ma si aveva minimo più di 40 punti…
Con questi non riesci a difendere e così neache a creare !
Mah, questo non è neanche vero Enrico:
Shpendi 9 gol
Popov 5
Pellegri 3
Nasti 3
Ceesay 3
Elia 1
Saporiti 1
Ilie 1
Fila 1
gli attaccanti segnano. È la cu.ltura difensiva che manca a Dionisi. La capacità di trasmettere grinta, garra e ca.z.z.imma a chi difende. A noi ci segnano tutti.
Risposta
Non conta un caxxo se hai fatto una percentuale di gol alto questo e un merito…
ma se sei la squadra che ha tirato meno giù
la volete smettere di fare i lecchini ruffiani , fuori i coglioni mandare via questo venditore di fumo …
Dionisi Out fuori dai coglioni! ora mi arrabbio sul serio !!!