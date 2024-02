Riprenderà già oggi il lavoro della squadra, tornando a giocare venerdi prossimo non ci sarà riposo settimanale. Ovviamente la seduta odierna sarà solamente di scarico. Capiremo nei prossimi giorni le condizioni dei calciatori che non sono ancora al meglio, a partire da Ciccio Caputo che nella settimana pre Genoa ha ricominciato a correre. Dovrebbe invece tornare in gruppo Marin. Contro la Salernitana, in una partita che deve essere definita come importantissima, non ci sarà Walu che andrà incontro alla squalifica. Vedremo come gestirà questa assenza il tecnico Nicola, ovviamente la sensazione è che verrà fatto “scalare” uno tra Berezynski e Cacace. Un Nicola che, dopo tre partite, continua nel suo cammino di imbattibilità. Contro il suo ex Genoa è arrivato un pareggio che da valore ai due risultati precedenti, ma che continua anche a dar fiducia per quello che la squadra sta esprimendo. Soprattutto sotto il profilo motivazionale. A voler fare i pignoli, sulla gara di ieri ci sono sicuramente delle cose non totalmente positive da evidenziare. Partiamo con il dire che i numeri fanno ben capire che l’Empoli qualcosa in più degli avversari ha fatto, ed il palo di Cambiaghi (non gli vuole proprio entrare dentro a questo ragazzo) è sicuramente quanto di più vicino al gol ci sia stato ieri. Dall’altra parte è Luperto a salvare sulla linea, evitando a noi di prenderlo. Da evidenziare che la bravura dei nostri è stata soprattutto quella di contenere una squadra in fortissima salute, un Genoa che si è dovuto limitare molto, non potendo ripetere le prestazioni uscite nelle ultime partite disputate. Soprattutto nella seconda parte di gara, quando loro sono molto bravi nel cambiare il ritmo, si è vista l’organizzazione della nostra squadra che ha saputo tenere davvero bene, concedendo qualcosa, ma poco. Intelligente poi l’ingresso “conservativo” di Fazzini nel finale, perchè quando capisci che magari fai fatica a vincerla tu, è anche bene saperla non perdere. Verrebbe da fare un paragone che magari – già immaginiamo – potrebbe far storcere la bocca, ma l’atteggiamento della squadra di ieri (giusto, corretto ed intelligente) non va lontano dall’interpretazione che spesso lo scorso anno abbiamo visto fare alla squadra. Anche se alla fine si registrano quattro tiri nello specchio, più un legno, è stato nella costruzione della manovra che ieri qualcosa ha lasciato a desiderare, soprattutto in termini di idee e soluzioni. Ok, adesso c’è una torre la davanti che può avere le capacità di tenere il pallone e far salire, ma ci siamo affidati un po’ troppo a palle lunghe che sembravano arrivare più per “disperazione” che non perchè realmente si pensasse che potesse nascere qualcosa di fattivo. In questo, ma ogni partita ha davvero una storia a se, l’Empoli di Nicola potrebbe non aver fatto quel passo avanti dopo le due belle prove offensive con Monza e Juve. Però va evidenziato con grande onestà, e lo ha voluto rimarcare anche il tecnico a fine gara, il come la squadra sia molto disciplinata sulle palle da fermo. Lo è quando queste sono a favore, con soluzioni ed – in questo caso si – anche delle idee nuove. Ma lo è anche quando queste sono contro, e si nota in maniera davvero precisa come la squadra sappia difendere meglio, non andando quasi mai in apnea. Le sensazioni che la partita di ieri vengono lasciate sono complessivamente positive. Pareggio oggettivamente giusto nel computo totale della partita. Magari è su qualche singolo che ci si potrebbe soffermare, evidenziando che ci si aspettava qualcosa in più. Innegabile che Zurkowski sia stato lontano parente di quello visto con il Monza ed a Torino. Impossibile anche che potesse essere sempre quello. Kovalenko, che dalla sua ha il fatto di essere rientrato da non molto in gruppo, ha giocato sicuramente la peggior partita da quando si veste con i nostri colori. Anche Cerri, dal quale per l’amor del Dio non ci aspettiamo miracoli, ieri è apparso più evanescente e spaesato, oltre che troppo dolce quando poteva incidere. Però c’è questo carattere complessivo che la squadra ha, con le corde mentali giuste ad essere state toccate molto bene da Nicola. Non ha fatto chissà che partita, ma nell’atteggiamento di Destro si evince molto bene quello appena detto. In questo momento servono indubbiamente i punti – le altre non è che stiano facendo sfracelli – ma quello che più di tutto serve è il trovare quella identità che potrà portarci fino in fondo, lottando come dei leoni in ogni partita. Questa sta pian piano arrivando, la mano di Nicola si vede ed i segnali che arrivano sono tutti molto incoraggianti. Una indubbia bravura che sta dimostrando già il tecnico piemontese, è quella di saper leggere molto bene la gara ed andare a portare i giusti correttivi. L’Empoli attuale è una squadra poco statica, che riesce a cambiare pelle più volte durante la gara, e questo sarà uno degli aspetti che potranno e dovranno far la differenza. Ci ripetiamo sulla bontà del punto portato a casa, poteva non essere scontato. Ci ripetiamo anche con il dire che quella di Salerno sarà davvero una gara da “sei punti”. Se da una parte vincere non ci darà l’aritmetica salvezza, potrebbe però iniziare a condannare la prima delle tre che ci dobbiamo mettere sotto.

Dopo l’ottimo pari in casa della Juventus Nicola opera un solo cambio nell’undici titolare (confermando il 3-4-2-1), preferendo Bereszynski a Cacace con il terzino polacco piazzato esterno a destra e Gyasi riportato a sinistra come contro il Monza. Gli azzurri fanno la partita, ma sono lenti e prevedibili. Troppi errori di misura negli appoggi e nelle verticalizzazioni. Se non altro capitan Luperto e compagni sono bravi a mantenere sempre le giuste distanze, non concedendo mai ripartenze pulite al Genoa e aggredendo già sulla trequarti offensiva i portatori di palla rossoblù. I ritmi non elevati non contribuiscono certo a vivacizzare il gioco, così ci vuole uno spunto personale di Cambiaghi per provare ad accendere la partita. L’esterno azzurro scappa bene sulla sinistra, ma una volta entrato in area trova solo l’esterno della rete da posizione defilata. Però, è solo un fuoco di paglia perché l’unico tiro in porta del primo tempo resterà l’innocua conclusione mancina dal limite di Zurkowski, facilmente neutralizzata da Martinez. Il Genoa, invece, si vede annullare un gol a Sabelli per fuorigioco sugli sviluppi di un corner, dove due giocatori di Gilardino sono però liberi di calciare in porta dopo il primo ottimo intervento di Caprile. Proprio le palle inattive restano un aspetto in cui gli azzurri devono migliorare, anche se in questa gara dei passi avanti da questo punto di vista si sono notati in fase offensiva. Almeno in due circostanze infatti, i saltatori di Nicola si sono resi pericolosi nell’area genoana.La partita sembra poter cambiare inerzia in avvio di ripresa quando l’Empoli torna in campo con un piglio diverso, mentre Gilardino prova a dare più peso all’attacco inserendo Ekuban per Malinovskyi. Cambiaghi, ancora lui, complice una deviazione, centra il palo al 52’, ma l’Empoli non riesce ad ’azzannare’ la partita. Un po’ per meriti del Genoa, un po’ perché non da la sensazione di metterci quella ’fame’ necessaria. Un salvataggio quasi sulla linea di Luperto sul colpo di testa di Spence, dopo un traversone dalla sinistra del neo entrato Aaron, toglie le castagne dal fuoco, ma l’occasionissima per il Genoa è quella dell’88’ quando Caprile guarda sibilare a fil di palo il destro da fuori di Gudmundsson. I cambi di Nicola stavolta non sortiscono gli effetti sperati, Kovalenko, Destro e Cancellieri incidono poco, meglio Cacace e Fazzini. Nel finale è comunque l’Empoli a provarci con più insistenza, anche se i tanti cross dalla trequarti sono preda facile per gli attenti difensori genoani (gli azzurri non sono mai riusciti ad arrivare sul fondo) ed allora ci prova Cacace dai 25 metri sugli sviluppi di una punizione di Kovalenko, ma il suo sinistro termina alto. L’Empoli porta così a casa un punto, comunque prezioso, in vista della delicata quanto fondamentale trasferta di Salerno di venerdì prossimo.

Guardando alle prove dei singoli, palma virtuale del migliore di giornata che va al capitano: Sebastiano Luperto. Al di là che compie un miracolo togliendo dalla linea una palla destinata in gol, gioca una partita maestosa. Elegante, pratico, sveglio, attento e preciso. Ad assistere alla partita c’era Spalletti, quello del “Lupo” sarebbe un nome da segnare ed evidenziare perchè ad oggi è da nazionale. Dopo un momento (nemmeno breve) di flessione, sta tornando a fare vedere cose molto interessanti, e noi lo premiamo con la seconda piazza del podio. Parliamo di Yussef Maleh. Un vero e proprio motorino acceso per tutta la partita, mostrando un dinamismo incredibile. La sua partita in fase di non possesso va vicina al manuale, ma si sa districare bene anche quando tocca a lui muovere. Bravo poi nei raddoppi. Terzo gradino per quel Cambiaghi che – eh si lo dobbiamo ridire ancora una volta – merita di sfondare la porta ed urlare tutta la sua gioia. Forse è meno continuo rispetto alle ultime uscite, ed anche più affaticato perchè nel finale va in riserva di benzina. Però è sempre lui il più pericoloso e quando si accende c’è sempre la sensazione che possa far male. Bene tutto il pacchetto arretrato, ma bene più in generale tutta la fase difensiva. Buona la partita di Grassi che ieri, con il senno di poi, non sarebbe stato da togliere. Abbiamo già detto che invece si va a registrare un passo indietro di Zurko (la prova resta comunque sufficiente) e Kovalenko è forse il peggiore di turno. Anche per Cerri un mezzo passo indietro. Nicola inizialmente non cambia impostazione, dando certezze alla squadra. Bravo nella lettura della partita ed anche i correttivi sono giusti, eccezion fatta per il già citato Kovalenko. Probabilmente si poteva osare di più, il percorso, però, è soltanto all’inizio.