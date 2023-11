Riprenderà quest’oggi la preparazione della squadra, si farà il classico lavoro di scarico e poi da domani le sedute inizieranno ad essere volte al prossimo match. L’Empoli ha nel suo futuro la trasferta di Marassi con il Genoa, altro appuntamento chiave di questa stagione e di questo momento nel quale si vanno cercando alcune conferme. Conferme che ieri sono arrivate solo in modo parziale. Prima di parlare della gara di ieri, diciamo che la speranza per Genova è quella di riavere a pieno servizio Baldanzi, la sensazione è che però si debba andare alla settimana successiva. Tornando invece sulla gara giocata ieri con il Sassuolo, c’è da evidenziare una difficoltà nel creare un giudizio unico ed oggettivo nei confronto della squadra. Sulla bilancia ci sono sicuramente delle cose ben fatte, sia per quanto riguarda il gioco, sia per quanto riguarda l’atteggiamento. Ce ne sono altrettante non fatte bene, sempre per i due punti di vista citati, con la sconfitta ad essere poi il dato insindacabile sul quale non poter certo essere sereni. Questo, anche perchè si guardava al risultato per la ricerca di quella continuità che dopo Firenze non era arrivata ma che, adesso, la si pretendeva per non far restare anche Napoli il classico episodio isolato. E’ chiaro che a distorcere il pensiero è sicuramente il gol preso al 92′ da Berardi. La rete di Kovalenko al minuto 85 aveva universalmente rasserenato gli animi, e se fosse finita 3-3 avremmo esaltato la rimonta ed il grande carattere messo dentro dai ragazzi. Che poi, a dirla tutta, preso il quarto gol la squadra si è ributtata ancora davanti e non sarebbe nemmeno andata lontana nel centrare un ancor più clamoroso 4-4. Quindi, sotto questo aspetto, non possiamo gettare nessuna croce. Anzi, dobbiamo dar merito alla squadra che ai pugni presi c’è sempre stata una buona reazione, e questo non è poco. Però, e di però ce ne sono, ci sarebbe da evidenziare in maniera maiuscola il come non si può mai andare a prendere un quarto gol (quarto, non secondo) dopo che si è riusciti a rimettere la partita in sesto ormai allo scadere. Li sarebbe servito un altro tipo di atteggiamento che forse, non ce ne voglia nessuno, non fa parte del DNA di questa squadra e di questo allenatore. E poi, se da una parte va esaltato il fatto di averla messa tre volte in porta nella stessa partita, prenderne quattro non è certo edificante per una squadra che ha avuto per la sua fase difensiva diverse lodi. Non vuole essere un alibi, lo diciamo subito, però non possiamo nemmeno passare sopra come se niente sopra. Il quarto gol del Sassuolo, e restano le disattenzioni azzurre, nasce da un evidente tocco di mano di Bajrami; se il regolamento fosse stato interpretato alla lettera, il gol sarebbe stato da annullare. Ieri, ed il Sassuolo si è limitato a giocare la sua furba partita, si è vista un po’ troppo la prima gestione di Andreazzoli, con una squadra troppo alta e con i laterali che hanno subito molto in fase di aggressione senza mai saper rendere bene pan per focaccia. Non possiamo nemmeno non evidenziare che a livello singolo, non vale per tutti, c’è stato un passo indietro rispetto alla prova davvero esaltante di Napoli. E questo era un altro degli aspetti che si voleva analizzare e giudicare. Il campionato vive di tante partite ed ognuna ha caratteristiche tecniche e mentali diverse. Fa godere molto portare a casa un certo tipo di vittorie, ma la salvezza passa – e ci ripetiamo in questo termine – da una continuità che questa squadra non sta minimamente avendo. In questo, ma più per un dato statistico, non porta bene riproporre l’identica stessa formazione della gara antecedente; era già successo e non era andata bene. Sicuramente si dovrà ripartire da quelle cose fatte bene, ma ci dovrà essere molta attenzione nel correggere subito quello che invece non è andato, soprattutto le tante leggerezze viste in fase difensiva ma anche un calo fisico che nel secondo tempo è stato evidente e parzialmente cancellato dalle due azioni travolgenti degli ultimi minuti. Quella di ieri è stata indubbiamente un’occasione mancata, da tanti punti di vista, con quello della classifica (alla tredicesima non si fanno i conti ma si guarda tutto) ad esser stato sicuramente il più penalizzante. Avevamo detto che le quattro gare dopo Napoli sarebbero state importanti per il proseguo del campionato, ma anche descrittive per capire bene una squadra che ancora non ha trovato il suo posto e la sua vera anima. La prima è andata e Marassi – Andreazzoli torna da ex – potrebbe essere la nuova opportunità; a noi non renderla una trappola micidiale.

Azzurri in campo con il 4-3-2-1, a sostegno di Caputo ci sono Cambiaghi e Cancellieri mentre Ranocchia fa il regista nei tre di centrocampo. Sassuolo in versione 4-2-3-1. Passano quattro minuti e l’Empoli passa in vantaggio: Cambiaghi, atterrato da Viti, è bravo a prendersi il calcio di rigore che Ciccio trasforma con freddezza incrociando alla destra di Consigli. Il Sassuolo ha la forza di reagire e al 12’ trova il pareggio con un colpo di testa di Pianamonti su angolo di Laurentie. Gli azzurri si rifanno in avanti con un cross di Fazzini per Ismajli anticipato prima di impattare di testa. Al 22’ il Sassuolo colpisce di nuovo con Henrique che di testa ribalta il risultato. Tutto da rifare per gli azzurri. La reazione dei ragazzi di Andreazzoli non si fa attendere più di tanto: percussione centrale di Fazzini che porta palla fino al limite dell’area e con un destro a pelo d’erba batte Consigli. È 2-2, prima rete in Serie A per Jacopo. L’Empoli prende campo e fiducia rendendosi pericoloso con Ranocchia e Cambiaghi mentre il Sassuolo con una conclusione della distanza di Thorstved respinta da Berisha. Primo tempo che si chiude sul 2-2. Si riparte e dopo pochi minuti l’Empoli ha una grande occasione: parte tutto da destra con Cambiaghi, tocco per Caputo che in area serve Cancellieri che si fa murare la conclusione da pochi passi da Toljan con un intervento provvidenziale. Il Sussuolo, che prima aveva perso Viti per un problema fisico, torna in avanti: contatto tra Cancellieri e Toljan che il Var segnala all’interno dell’area di rigore. Dal dischetto si presenta Berardi che riporta in vantaggio la sua squadra. Allora mister Andreazzoli inserisce forze fresche al 60′: dentro Maldini, Grassi e Kovalenko per Cancellieri, Ranocchia e Fazzini. Mentre Dionisi al 78′ mande dentro Mulattieri per Pinamonti, Castillejo per Laurientè e Bajrami per Thorstvedt. Andreazzoli termina le sue sostituzioni con Destro per Cambiaghi e Gyasi per Maleh. Berardi centra la travesta; dall’altra parte gli azzurri agguantano il pari: conclusione sulla traversa di Gyasi raccolta da Kovalenko che di prima intenzione non sbaglia con il sinistro. Concessi cinque minuti di recupero. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bajrami ribattuto dalla barriera, la palla arriva a Berardi sul secondo palo: destro deviato e Berisha che finisce in rete. L’Empoli chiude il match in avanti: destro violento di Ismajli respinta da Consigli. Al Castellani Computer Gross Arena vince il Sassuolo.

Guardando alle prove dei singoli, dove complessivamente c’è stato un passo indietro rispetto Napoli, andiamo a dare la virtuale palma del migliore di giornata ad Jacopo Fazzini. La sua era stata una gara iniziata non bene, condita da diversi errori anche marchiani. Il gol che va a realizzare con bel tiro chirurgico cambia completamente la sua giornata, da li non sbaglia un contrasto ed è sempre preciso negli appoggi, mettendo una particolare capacità per la quale i compagni di reparto fanno fatica. Secondo posto per Kovalenko che ha davvero “rischiato” un mezzo busto. Se Berardi non avesse segnata il quarto gol, l’ucraino sarebbe stato ancora l’eroe della domenica avendo trovato quel pareggio al minuto 85 che sembrava quasi insperato. Oltre il gol, Kovalenko si è mosso molto bene fin dal suo primo piede in campo, ed adesso per lui sarebbe giusto un upgrade. Terzo gradino per Cambiaghi che gioca una gara indubbiamente propositiva e reattiva. Il punto più alto lo raggiunge dopo quattro minuti quando furbamente fa commettere a Viti il fallo da rigore che ci porta in vantaggio. Nel primo tempo è l’unica vera spina nel fianco del Sassuolo e col senno di poi – da capire se ce l’avrebbe fatta fisicamente – sarebbe stato da tenere in campo fino alla fine. Non ha ripetuto la prova di quindici giorni fa ma va evidenziata una gara positiva anche da parte di Ranocchia, cosi come Maleh che non manda ai pazzi nessuno ma quando tocca a lui far girar palla si vede spesso qualcosa di positivo. Molto male tutto il pacchetto arretrato, dal quale forse si salva Bereszynski visto che dalla sua parte si tiene quasi sempre bene. Luperto, ma soprattutto Ismajli, irriconoscibili, Cacace mezzo passo indietro. Mister Andreazzoli scegli di dar totale continuità all’ultimo undici mandato in campo, è la seconda volta che capita ed anche a questo giro si racconta una sconfitta. Le scelte però, onestamente anche avendo visto le sedute di allenamento, appaiono quelle sensate. Forsi i cambi sono tardivi ma rientrano nella logica e nell’inerzia della partita. Quello che è mancato, almeno in parte, è stato quello scatto mentale che tutti auspicavamo dopo la perla di quindici giorni fa. Da rivedere diverse cose nei movimenti difensivi di tutta la squadra.