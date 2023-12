Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri, si torna a giocare venerdì prossimo e quindi non c’è tempo per fermarsi. Il lavoro odierno sarà uno scarico, poi da domani si inizierà a lavorare in vista della Lazio. Da capire quali saranno le condizioni di Caputo e Kovalenko, ieri assenti ma con due situazioni che paiono recuperabili. Non dovrebbe invece essere ancora in gruppo Bereszynski. Quella con la Lazio, almeno sulla carta, non è certo la miglior gara per rispondere alla sconfitta arrivata ieri, certo però che contro la squadra di Sarri si dovrà fare qualcosa di più a prescindere. La sensazione che resta, rispetto alla partita di ieri sera, provando anche poi a trovare delle attenuanti, è che l’Empoli potesse e dovesse far qualcosa in più. Era importante, come scritto anche alla vigilia, provare a tornare da Torino anche con un solo punto. Così invece non è stato, e dopo due pareggi, si torna a raccontare di una sconfitta. Ora, per onor del vero, se la gara di ieri fosse terminata con quel pareggio, certo nessuno avrebbe potuto dir niente; sarebbe stato il risultato giusto, e non lo diciamo per un eccesso di faziosità. Qualcosa a cui attaccarsi, in fondo, c’è. Resta negli occhi, su tutto, il gol annullato ad Ebuehi, e non lo evidenziamo per cercare una polemica sterile, le regole sono chiare e la voluta tecnologia serve proprio per chiarire quello che l’occhio umano non riesce. Lo diciamo, semmai, per un eccesso di sfortuna, perché l’ex Venezia fa il movimento giusto per arrivare su quel pallone e battere il portiere del Toro. E’ umanamente impossibile, e non ci sono allenamenti specifici che tengano, riuscire ad evitare un fuorigioco per un unghia. La polemica, ma tagliamo corto, sta sulla regola: si deve arrivare ad avere la luce tra i giocatori per decretare un offside. Altra attenuante sta in delle assenze forzate che, almeno con il senno di poi, avrebbero forse dato un po’ di linfa in più, soprattutto la davanti dove si compiccia davvero poco. Detto tutto ciò, ci ripetiamo nel dire che la prestazione dell’Empoli non può definirsi oggettivamente sufficiente. >Lo ribadiamo, si poteva e si doveva far qualcosa in più, contro un Torino che non ha giocato la partita della vita ed ha mostrato non poche fragilità. Si parla sempre di sensazioni esterne, sia chiaro, ed in queste non è parso che la squadra abbia messo dentro tutta quella cattiveria che una partita del genere richiedeva. Troppo poco lasciare negli occhi un arrembaggio finale. Poi, un primo tempo completamente da dimenticare per gioco, e lo dice anche Andreazzoli che – senza difese d’ufficio gratuite – ammette come la squadra sia girata praticamente a vuoto nella prima frazione di gara. In questo, poi ci torneremo, delle responsabilità (ammesse dallo stesso tecnico) sono da imputare anche allo stesso mister che prova ad estrarre dal cappello un coniglio magico, ma non ci riesce. Sbagliata sembra la scelta su Fazzini, per quanto il ragazzo metta abnegazione e non porti poi a casa nemmeno la peggior prestazione di serata. Anzi. Davanti, senza Caputo in particolare (e poi chissà alla fine cosa avrebbe fatto lui), le scelte erano obbligate, ed il materiale al momento è questo. Non si getta la croce addosso a nessuno, sia Shpendi che Destro ci hanno messo impegno, sarebbe davvero ingeneroso dire altro, ma purtroppo le possibilità dell’oggi non vanno oltre quanto visto. Indicativo è anche il fatto che i due gol segnati, per quanto irregolari, arrivano da due difensori. Ci si aspettava qualcosa di straordinario anche da Baldanzi nel momento del suo ingresso, ma anche lui al momento non sembra avere la bacchetta magica al massimo della carica, ed il meglio che si è visto è stato in alcune belle accelerazioni di Cancellieri che però si sono sempre perse nel nulla. Il campionato ha ancora davvero tante pagine da far scrivere, e poi ci sono anche le altre che non vanno certo a mille all’ora, però siamo vicini al giro di boa ed il bilancio attuale non può certo far star tranquilli, anzi, in coda all’anno solare si rischia di giocare un primo anticipato spareggio per la sopravvivenza. E’ indubbio che Pietro Accardi si dovrà inventare qualcosa di concreto e funzionale nel corso del mercato di gennaio, è altresì indubbio che a questa squadra servano un paio di giri di cacciavite, e da parte dirigenziale, e parte di mister Andreazzoli. Se davvero vogliamo arrivare a quell’appuntamento con la storia, a quel traguardo che renda straordinaria questa stagione, serve far di più rispetto a quanto offerto ieri sera. Si archivia e si va avanti, magari sperando nella magia del Natale nella prossima difficilissima sfida.

Azzurri in campo con una formazione inedita. Nel 4-3-2-1 (a tratti 4-3-1-2) Andreazzoli fa salire Fazzini dietro la punta che è Shpendi. Torna titolare Marin che si va a mettere in posizione di mezzala, con Grassi regista dal primo minuto. L’inizio del match non è certo dei migliori per i nostri, tanti errori tecnici, usicte fuori tempo in pressione e distanze poco precise da parte degli uomini di Andreazzoli. Gli azzurri, però, tengono botta e, sebbene il Torino dia l’impressione di essere sempre pericoloso quando affonda, il risultato resta inchiodato sullo 0-0, anche perché un fuorigioco di Vlasic vanifica la splendida rovesciata di Sanabria che aveva lasciato di sasso Berisha. Capitan Luperto e compagni faticano così ad affacciarsi con una certa pericolosità dalle parti di Milinkovic-Savic, poi quando finalmente prendono coraggio incassano ingenuamente il vantaggio del Torino: Luperto concede troppo spazio a Bellanova per mettere al centro e Zapata colpisce tutto solo tra Ismajli ed Ebuehi. Il terzino nigeriano poco dopo riuscirebbe anche a farsi perdonare, ma il suo primo gol stagionale (sarebbe stato anche il primo da palla inattiva per l’Empoli) è cancellato per fuorigioco dal Var per questione di pochi millimetri. Più netta invece la posizione oltre la linea difensiva granata di Cacace, che sempre da azione di calcio d’angolo insacca di testa, vedendosi però togliere la gioia del primo centro in azzurro. Nella ripresa Andreazzoli prova a cambiare qualcosa dando prima più libertà di azione a Fazzini e poi inserendo Destro e Cancellieri (con Fazzini arretrato in mediana al posto di Marin), che poco più di un minuto dopo il loro ingresso in campo costruiscono la più nitida palla-gol azzurra: sponda di testa di Destro per l’inserimento di Cancellieri, fermato però in uscita da Milinkovic-Savic. A un quarto d’ora dalla fine fa il suo ritorno in campo pure Baldanzi per Maleh, si passa a un più offensivo 4-2-3-1, ma il fantasista fatica a trovare gli spazi per ricevere palla e alla fine gli azzurri ci provano soprattutto con lanci lunghi per la spizzata di Destro, ma la retroguardia granata non va mai realmente in sofferenza. Finisce così con un sconfitta, ma ai punti l’Empoli un pareggio lo avrebbe meritato. Non è totalmente tutto da buttare, ma c’è molto su cui riflettere e lavorare.

Non semplice decretare il migliore di giornata, in una partita in cui nessuno oggettivamente commette errori da matita blu, ma dove nessuno eccelle. A freddo, giusto evidenziarlo, troppo generoso il 6,5 con cui abbiamo chiuso la pagella di Cancellieri ieri; sicuramente quell’impeto di vivacità, a caldo, ci ha dato qualcosa che altri non ci hanno dato e quindi condizionato. Rileggendo la gara qualche ora dopo, è forse a Cambiaghi che va data la palma del migliore, giocando una gara non certo da super elogi, ma mettendo dentro più qualità e visione dei compagni. E l’unico che riesce a saltare l’uomo, e l’unico che ha maggiore garra per andare al tiro. Fazzini lo mettiamo al secondo posto, anche perché come detto gioca una gara in una posizione non sua. L’ex Primavera prova ad accelerare e fa anche ammonire Linetty in una situazione di queste. Quando torna a centrocampo appare solido e dai suoi piedi qualcosa di interessante si vede. C’è poi da premiare l’impatto sulla gara di Cancellieri, l’unico che veramente (a parte i due gol annullati) ci va vicino e mette pressione alla difesa granata. Sicuramente non male Marin ed alla fine una pacca sulla spalla va data anche a Mattia Destro. Detto che Luperto la sua personale pagnotta la porta a casa, per il resto più errori che cose ben fatte, da parte di tutti. In questo ci dobbiamo mettere dentro anche mister Andreazzoli. Le scelte iniziali stavolta non sembrano essere quelle giuste, anche i correttivi appaiono nettamente tardivi. Si apprezza l’onestà del tecnico, spesso in passato fin troppo difensore dei suoi, nell’ammettere di aver giocato un brutto primo tempo e di non aver trovato soddisfazione nemmeno lui in alcune scelte. Capita anche all’allenatore di sbagliare, ieri indubbiamente nel complesso, non bene il mister. Come difficilmente l’Empoli non trova lunga continuità nei risultati positivi, vero anche che due gare così così non le gioca mai. Dalla prossima ci aspettiamo un’importante reazione prestazionale.