Riprenderà questa mattina, all’indomani della gara giocata contro il Sassuolo — che ha di fatto chiuso il ciclo delle amichevoli precampionato — la preparazione dell’Empoli. In programma oggi un’unica seduta, prevalentemente di scarico, per smaltire le fatiche dell’ultima uscita. Da questo momento, gli occhi sono puntati esclusivamente sulle gare ufficiali: tra nove giorni, infatti, ci sarà il primo impegno stagionale con la gara di Coppa Italia al “Castellani” contro la Reggiana. L’auspicio è che nel frattempo possano essere messi a disposizione di mister Pagliuca alcuni rinforzi dal mercato, con i nomi di Obaretin e Lovato sempre in cima alla lista degli arrivi più imminenti. Parallelamente, si spera anche di recuperare alcuni degli infortunati. Tra questi, Curto (ieri assente) e soprattutto Ilie, che dovrebbero essere già pronti a rientrare in gruppo.

La gara di ieri contro il Sassuolo, terminata sorprendentemente (e piacevolmente) sullo 0-0, ha mostrato un Empoli double-face. Se da una parte c’è da esaltare la solidità difensiva, la compattezza nella fase di non possesso e l’intensità nella pressione, dall’altra è impossibile non sottolineare le difficoltà riscontrate in fase di possesso. Abbiamo visto, onestamente, una squadra confusa nello sviluppo del gioco, con poche idee e un possesso spesso lasciato al caso, fatto di lanci lunghi dalle retrovie nella speranza che qualcuno riuscisse a costruire qualcosa. Lo stesso Pagliuca ha evidenziato, a parole sue, questi aspetti. Piace poco anche la scelta, ormai sistematica, di tenere il pallone in difesa in attesa della pressione avversaria: una dinamica rischiosa, che finora non ha prodotto né vantaggi né occasioni. È chiaro che questo Empoli è ancora un cantiere aperto: la rosa è molto giovane e al momento appare lontana dall’essere pronta per affrontare le insidie di un campionato competitivo come la Serie B. Per questo motivo il mercato diventa fondamentale, anche perché il tempo a disposizione inizia a restringersi.

Un’altra nota da evidenziare riguarda le parole dello stesso tecnico azzurro, che per la prima volta si è sbilanciato parlando di obiettivi stagionali. Pagliuca ha sottolineato come, ad oggi, l’obiettivo sia innanzitutto quello di mantenere la categoria, senza voli pindarici né illusioni premature. L’allenatore ha parlato della necessità di valorizzare un gruppo giovane, lasciando intendere che non ci si debbano creare aspettative troppo alte. Che questo sia un modo per mettere le mani avanti o semplicemente un atto di realismo, non è dato saperlo. Di certo, è la prima volta in cui si parla chiaramente di traguardi in termini di “classifica”. Resta però la convinzione — e la speranza — che le valutazioni odierne potranno essere molto diverse rispetto a quelle che si faranno una volta completata la squadra, al termine di questo mese di agosto.