Riprenderà oggi il lavoro della squadra, si torna in campo tra pochi e giorni e non c’è tempo per fermarsi. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni degli assenti (Caputo ed Ismajli) e di quei giocatori che durante la gara di ieri sono usciti per infortunio (Pezzella, Bereszynsi). Immaginiamo che mister Andrazzoli andrà a ricambiare qualcosa nell’undici iniziale, anche per via di un logico turn over. Quella di Bologna sarà una gara importante, dove andare a ricercare quelle certezze che possano confermare le ultime due belle prestazioni. Indubbio che la vittoria di ieri è stata importantissima. Più e più volte, in maniera oggettivamente cinica, abbiamo detto che contro la Salernitana ci sarebbe stato un unico metro di giudizio: quello del risultato. Anche portando a casa una buona prestazione, non sarebbe potuta essere giustificata una nuova sconfitta. L’Empoli però ha fatto quel che si chiedeva, e lo ha fatto davvero, davvero bene. Intelligente la scelta di Andrezzoli di giocarla più con un 4-3-3 che non 4-3-1-2. La squadra ha saputo riempire bene gli spazi, facendo densità e dimostrando una ritrovata lucidità in sede di costruzione del gioco. A questo si aggiunge un’altra meravigliosa prova di tutto il reparto difensivo, di tutta la fase di non possesso, che fa portare a casa anche la prima partita senza prendere gol. Perchè oltre ai primi punti, alla prima rete fatta, c’è anche questo importante dato. Poi, perchè il fatto primario sta sempre nella parte umana, c’è stata una risposta davvero importante da parte di tutto il gruppo. La voglia, l’abnegazione, il cuore, le energie e la testa. Tutti questi fattori sono stati messi dentro da tutti i singoli scesi in campo. Si percepiva la necessità che la squadra avesse, e di quel tipo di prestazione, e di quel risultato. Andreazzoli ha parlato di divertimento. Beh sicuramente se quel palo preso nel finale dalla Salernitana si fosse trasformato in gol, il divertimento sarebbe stato poco, però la squadra ha interpretato in maniera gioiosa il proprio gioco e sicuramente – avendola vinta – ci può essere anche quel sorriso dettato da quello che è stato fatto, e fatto vedere. Chiaro è, che il gradino di crescita sta, e diciamo un ovvia banalità, nel chiudere questo tipo di partite. Se, come detto, c’è stato un discreto miglioramento nella fase di sviluppo, c’è stata anche confusione e poca solidità in quella di finalizzazione. La partita la si porta a casa per quel gol di Baldanzi, bravo e furbo e prendere il tempo alla bradipa difesa della Salernitana. Ecco, questo va detto, ma soltanto per cercare di tenere i piedi per terra e non far della prima vittoria una salvezza già in tasca. La squadra di Paulo Sousa ha davvero lasciato di sasso per il poco prodotto e, soprattutto, per la poca qualità. Una difesa sempre incerta che soffriva ogni singola pressione, ed una macchinazione astrusa quando provava a salire. Il Bologna sarà altra musica. Ne riparleremo anche dopo, quando andremo a declinare le prove dei singoli, ma ieri sono emerse delle individualità importanti. Se su alcuni non c’erano particolari dubbi, ma serviva solo il giusto tempo ed i giusti input, per altri invece il giudizio fin qui non era stato sicuramente dei migliori. Maleh e Cancellieri sono l’espressione di questo, ed ieri hanno davvero sfoderato una partita di grande sostanza. Ambedue incontenibili, dimostrando qualità unita alla generosità per i compagni. La cura Andreazzoli sembra al momento funzionare bene. Il tecnico di Massa, ritornato per la terza volta sulla azzurra panchina, ha saputo per adesso girare i bulloni giusti: una prima partita dove si è rivista cazzimma, una seconda partita dove sono arrivate vittoria, primo gol fatto, porta inviolata. Per molti adesso c’è il motivetto del “il nostro campionato inizia ora”. Speriamo davvero che questa sia l’alba di una nuova storia che possa far riprendere l’Empoli e, pian piano, condurlo dove deve. La strada imboccata sembra quella giusta, serve però adesso continuità, serve dimostrare che la gara di ieri non è stata episodica.

Azzurri in campo con il 4-3-1-2 che però ai fatti è un 4-3-3: Grassi fa il regista, Fazzini la mezzala destra, confermati Baldanzi e Shpendi nei tre davanti, spazio dall’inizio per Cancellieri. Salernitana schierata con il 3-4-2-1. Nei primi diciassette minuti di gara l’Empoli è costretto a due cambi forzati, i due terzini. Escono, infatti, Pezzella e Bereszynski per Cacace ed Ebuehi. Ma gli azzurri sono in palla. Al 18’ Maleh serve Cancellieri che sfugge in campo aperto, avanza fino al limite dell’area e calcia, si oppone in corner Ochoa, che nell’azione successiva deve smanacciare sul destro da fuori area di Walukiewicz. Al 21’ rete annullata a Cabral per fuorigioco. Torna ad attaccare l’Empoli che sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfiora il vantaggio con Baldanzi, che da pochi passi manda sopra la traversa. Gli azzurri fanno la gara con insistenza, la Salernitana cerca di prendersi campo in ripartenza. Ma è da una transizione veloce che l’Empoli la sblocca: Baldanzi verticalizza per Cancellieri che da posizione defilata chiude il triangolo con Tommaso che appoggia in rete. Empoli meritatamente in vantaggio. L’Empoli continua a premere sfiorando il raddoppio in due circostanze: al 41’ Cancellieri va via sulla sinistra e mette dentro, velo di Fazzini per Baldanzi che non riesce a concludere; altra occasione che si materializza al 45’ quando Shpendi di tacco serve Maleh che non riesce ad angolare a sufficienza la conclusione per evitare la parata risolutiva di Ochoa. Si va al riposo con gli azzurri in vantaggio. Nell’intervallo tripla sostituzione per la Salernitana: escono Pirola, Martegani e Candreva per Bohinen, Daniliuc e Botheim. Ci prova Kastanos dal limite, palla larga alla destra di Berisha. Al 55’ traversone di Mazzocchi, dalla parte opposta arriva Bradaric che di prima intenzione spara alto. La Salernitana alza il proprio raggio d’azione, per gli azzurri ci sono spazi per andare in profondità. Al 63’ Fazzini è aggressivo in zona alta, palla recuperata e mandata in verticale per Shpendi che in piena area di rigore calcia in diagonale trovando la respinta con i piedi di Ochoa. Minuto 67 altra opportunità per gli azzurri: Cacace da fallo laterale per Shpendi, sponda per Fazzini che sbatte ancora su Ochoa. Paulo Sousa manda dentro Dia per Mazzocchi. Mentre mister Andreazzoli, al 73’, inserisce Gyasi, Marin e Cambiaghi per Shpendi, Fazzini e Cambiaghi. Ancora Empoli, di nuovo Ochoa decisivo: Marin riconquista e apparecchia per Gyasi, stoppato dall’intervento del portiere colombiano, sulla respinta il sinistro di Maleh esce di un soffio. Al minuto 86’ brivido per l’Empoli: destro a girare di Cabral che centra la base del palo, sul proseguire dall’azione Luperto si immola sul tentativo Botheim. Ci riprova da posizione simile Cabral, in due tempi blocca Berisha. Concessi sei minuti di recupero. I ragazzi di mister Andreazzoli chiudono in avanti, la Salernitana non punge: finisce 1-0, la decide Tommy. Vittoria super meritata per l’Empoli, avanti così.

Guardando alle prove dei singoli, e soprattutto dopo un pensiero a freddo, è a Cancellieri che vogliamo dare la palma del migliore in campo. Quella dell’ex Lazio è una partita davvero strepitosa. I puristi potrebbero dire che qualche errore nei passaggi c’è stato, vero, ma ha una grande capacità nel tenere la palla e con questa ai piedi, salire. Gioca bene da singolo quando serve essere un po’ più egoista, ma gioca con grande generosità per la squadra quando c’è da aiutare la squadra. Avrebbe meritato il gol, arriverà, però ieri abbiamo visto davvero di che pasta sia fatto. A Maleh la seconda piazza per la partita di ieri. L’ex viola gioca un primo tempo pazzesco, mostruoso, dove copre ogni centimetro di campo, dove rincorre per mordere e riparte con grande lucidità. Peccato, davvero peccato, per il gol che si mangia. Anche nella ripresa mette tanta intensità senza mai far venire meno la qualità. A Tommaso Baldanzi va la terza piazza. Suo il merito di aver messo quella palla finalmente in porta, sbloccando due situazioni (classifica e gol fatti) che stavano iniziando a divenire davvero scomode. Scambia bene ed attacca la porta come sa far lui. Sugli scudi tutto il reparto difensivo che, ancora una volta, porta a casa una gara esemplare. I due centrali sono monumentali, ma da evidenziare anche la più che positiva prova di Cacace. Gioca poco, ma chi ancora non sta facendo vedere quel che ci si aspetta è Nicolo Cambiaghi. Con l’Inter non aveva destato grande impressione, ed anche ieri nello scampolo riservatogli, non si mette particolarmente in evidenza. Dietro la lavagna però va Gyasi che continua ad inanelare prestazioni pessime su prestazioni pessime. Plauso a mister Andreazzoli, che per adesso certifica la bontà della scelta fatta dalla società. Si vede già la sua mano, la squadra gioca a calcio e soprattutto risponde alle sue sollecitazioni. C’è ancora del lavoro da fare, la vittoria di ieri però permette di non avere quelle necessità impellenti che, altrimenti ci sarebbero state, e sappiamo che per il mister adesso il tempo diventa fattore importante.