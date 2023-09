Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per Bologna-Empoli, gara valida per la 7° giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 1 ottobre alle ore 12.30.

I tagliandi saranno disponibili al prezzo di 20,00 € + diritti di prevendita online al link https://biglietti.bolognafc.it/tickets/match/M10751/004?lang=it&vendor=webbolo e presso i punti vendita VivaTicket (qui l’elenco dei rivenditori abilitati: http://bolognafc.vivaticket.it/); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si informa inoltre che la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente sabato 30 settembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Bologna se sprovvisti di tagliando.

L’ingresso del settore ospiti (Curva Ospiti) è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana); la zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e il suo proseguimento con cambio di denominazione (Via Don L. Sturzo).