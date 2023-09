Come avrete notato, ieri non abbiamo realizzato le nostre solite interviste del dopo gara, ma ci siamo “limitati” a riportare quanto avvenuto in conferenza stampa. Questo perchè dalla scorsa giornata, la Lega Calcio ha chiesto a tutte le società di impedire l’accesso alla zona mista dei vari stadi (Empoli compreso) a tutte le testate/emittenti che non avessero acquistato un pacchetto da qualche decina di migliaia di euro. Ci teniamo ad evidenziare che questo, da parte della Lega di Serie A, è un abuso di potere.

Infatti è in essere un regolamento (che attualmente copre il triennio 2021-2024) che specifica bene chi può far cosa, con quali modalità, ed in che zone dello stadio può operare. La nostra testata è in possesso di una specifica autorizzazione rilasciataci dalla Lega (che si ottiene ogni anno attraverso un iter ad hoc, avendo dei requisiti e pagando delle somme), ovvero quello per poter effettuare il diritto di cronaca audiovisivo in differita. Per noi, e chi come noi, è in possesso di questa autorizzazione, è ben specificato nel suddetto regolamento che deve essere consentito l’accesso alla mix zone. Facendo quindi il medesimo servizio che ci contraddistingue dal 2007.

La Lega di Serie A invece, cercando evidentemente di trasformare in prassi la chiusura delle zone miste imposta alle testate/emittenti “minori” dal protocollo sanitario nel biennio 2021-2022, persevera nel proprio intento consentendo di accedere alla mix zone solo agli acquirenti dei pacchetti onerosi. Una situazione che, alla nostra stregua, sta disagiando diverse altre testate giornalistiche dislocate su territorio nazionale. Si era tornati ad una sorta di “regolarità” nella passata stagione, ma questo accadeva unicamente nelle gare in casa, dove la società azzurra ci permetteva di poter lavorare riconoscendoci certi diritti. Soltanto il Sassuolo ci ha permesso di accedere alla mix zone fuori casa lo scorso anno ed il Monza quest’anno. Adesso la Lega di Serie A si è però mostrata più dura e, giustamente, non ci può essere contraddittorio da parte del club. In questo vogliamo evidenziare con forza che l’Empoli FC non ha la minima responsabilità in tutto questo, anzi, alla società va il nostro ringraziamento per il sostegno datoci.

Siamo costretti in conclusione a prendere atto del fatto che la Lega di Serie A opera in contrasto con i propri stessi regolamenti, mortificando gli sforzi di tutte quelle testate che, come la nostra, cercano di produrre per i propri lettori un servizio di qualità anche in ambito audiovisivo. Faremo sempre del nostro meglio per informarvi nei dopo gara delle partite degli azzurri, raccogliendo per voi le opinioni dei protagonisti nella sala stampa del Castellani o in quella degli stadi in cui saremo ospiti di volta in volta. Qualora non seguissimo fisicamente la trasferta vi riporteremo le dichiarazioni rilasciate alle emittenti licenziatarie, le uniche verso le quali la Lega di Serie A sembra nutrire interesse.

Ovviamente ci scusiamo con i nostri lettori, certi delle comprensione di quanto detto e certi della vostra solidarietà. Speriamo che questo nostro sfogo venga ribattuto anche da altre testate, locali e non, perchè ancora una volta ci teniamo a dire che questo viene fatto nella totale irregolarità rispetto ad un regolamento in essere, con nessuna documentazione ufficiale a smentire o modificare. Vi documenteremo se mai qualcosa dovesse cambiare.