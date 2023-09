Arriva finalmente la prima vittoria stagionale per gli azzurri. I primi punti ed il primo gol, e tutto questo con Aurelio Andreazzoli in panchina. La gara la decide un gol di Baldanzi al 34′, ma la partita vede tantissime occasioni per gli azzurri che non riescono però ad arrotondare il punteggio. Nel finale un brivido per un palo preso dai campani, ma sarebbe stata una punizione troppo severa per l’Empoli visto stasera. Vediamo le immagini salienti del match