Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri e si andrà ancora senza soste verso la prossima partita. Stavolta è la collocazione della specifica gara a non essere delle più simpatiche, giocando infatti venerdì alle 18:30. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni dei giocatori non al top, e da capire quelle di Cacace che ieri ha dovuto alzare bandiera bianca. Con lui sono tre terzini KO su quattro. Molto probabilmente, come già intravisto ieri, toccherà a Bastoni andare a ricoprire il ruolo di terzino sinistro. La settimana potrebbe far rivedere Daniel Maldini, vero oggetto misterioso fin qui. Si torna a giocare, come detto, venerdì, e quella sarà una gara che per tanti aspetti somiglierà a quella contro la Salernitana. Purtroppo da Bologna non è arrivata continuità nei risultati, ed ecco che la sfida contro i friulani sarà di quelle dove tornerà a contare il risultato, solo il risultato. Certo, fare una buona prestazione (come dimostrato anche ieri) è sempre importante, e difficilmente senza una discreta prova si arriva a far punti. Venerdì però non potranno esserci complimenti se non verrà mossa la classifica. Inizierebbero ad essere mal giustificati i punti anche se all’ottava giornata. Complimenti che invece, in parte, ci sentiamo di fare per quanto visto ieri nello stadio emiliano. Nonostante un punteggio che sia di quelli da far riflettere, e non poco. A Bologna la squadra di Aurelio Andreazzoli si è spesa bene, ha interpretato la gara cercando di dosare la solita intelligenza difensiva con una migliore propulsione offensiva. Si sono visti degli spunti interessanti nelle trame, con alcune azioni che davvero apparivano da manuale. Soprattutto nella prima frazione di gioco la partita è stata bella ed intensa, con due squadre che si sono affrontante con grande volontà e con la voglia di far male. Una gara che è sempre stata aperta e che avrebbe potuto cambiare il proprio volto in ogni istante. Il gol lo hanno trovato loro – con una bella giocata di Orsolino ma nata da un errore di Luperto – ma gli azzurri si sono spinti con forza dalle parti di Skorupski che è stato molto bravo nel dire no più volte. Là dove il portiere polacco non è arrivato, ci ha pensato il palo a strozzare in golo l’urlo di gioia sul tiro di Maleh. Da evidenziare però, poi ci torneremo, che anche Berisha è stato straordinario, negando ai felsinei il raddoppio in un paio di occasioni. Anche nella ripresa la squadra del tecnico massese è entrata con il giusto mordente, quello che sempre vogliamo vedere. Di Caputo la primissima occasione che avrebbe potuto rimettere il match sui giusti binari. Purtroppo però il calcio non è esercizio di estetica, ma si fonda sul banale principio di metterla in porta almeno una volta in più dell’avversario. E sta quindi in questo non piccolo dettaglio la partita di ieri. L’Empoli ci ha provato diverse volte ma non è riuscito mai a bucare la porta bolognese. Loro, nonostante la bravura di Berisha, nonostante un errore clamoroso del solito Orsolini, ci sono riusciti addirittura tre volte. E purtroppo, dopo aver assaporato il successo mercoledì scorso, facendo pensare a molti che adesso sarebbe potuto essere tutto in discesa, torna la sconfitta. Sono sei in sette partite. Da questo punto di vista, a consolare, il fatto di vedere che non siamo da soli la in fondo. Si torna anche a non segnare, altro dato che certifica un vero e serio problema, sul quale riflettere e lavorare. Sconfitta che però può ancora essere ammortizzata, sia per via di un avversario che oggettivamente ha qualcosa in più di noi, sia per il tempo che c’è a disposizione. Dopo la prossima partita, che ribadiamo essere da non sbagliare, ci sarà l’essenziale sosta che permetterà ad Andreazzoli (anche se qualche elemento non ci sarà) di poter aver modo di lavorare senza la frenesia della partita. Come scritto nel titolo, da Bologna torniamo con l’amarezza di una sconfitta, pure rotonda nel punteggio, ma anche con la speranza che è figlia della garra che la squadra ci ha fatto vedere. Ed a livello di volontà, senza stare a rincarcerarne i motivi, con il cambio di allenatore stiamo vedendo un’altra squadra. Anche sotto il profilo fisico si sono visti dei miglioramenti, soprattutto sull’aggressività messa nel recuperare le seconde palle. Si è creato, si è mosso bene il pallone. Certo, se oltre a non metterla dentro, ti scopri di più dietro e ci infili anche qualche errore, diventa difficile. Infatti il focus adesso sta tutto nel cercare una produttività decisiva in fase offensiva. Come ama giocare Andreazzoli lo sappiamo, e sappiamo che con lui è più facile trovarsi a subire delle ripartenze, concedendo pure spazi importanti. La differenza, come detto già più volte, la deve fare un reparto offensivo che ha l’obbligo di alzare il proprio volume. Chiudiamo con una parentesi sui non pochi infortuni che si stanno verificando in queste ultime giornate, altro aspetto sul quale internamente ci sarà da ragionare per capire i perchè.

Empoli in campo con il 4-3-1-2: mister Andreazzoli sceglie Ranocchia regista affiancato da Marin e Maleh; in attacco torna Caputo dall’inizio. Bologna con il 4-2-3-1: in avanti c’è Zirkzee come riferimento offensivo. Al 4’ buona occasione per l’Empoli: corner da destra di Marin, attacco del primo palo di Ebuehi che costringe Skorupski alla parata. Replica del Bologna con Ferguson, sinistro murato. Di nuovo gli azzurri: riconquista alta di Maleh, tocco per Caputo che si aggiusta la conclusine e calcia da posizione defilata, si oppone Skorupski. Al 16’ ci prova Orsolini, sinistro alto. La gara è aperta, nessuno ricucia a proporre il proprio gioco offensivo. Quattro minuti dopo c’è bisogno di un grande Berisha per dire di no al tiro ravvicinato di Ndoye. Ma al 21’ il Bologna la sblocca con Orsolini, che in area di rigore si accentra e non perdona: 1-0. L’Empoli non ci sta. Iniziativa sulla corsia di destra, Baldanzi per Maleh: controllo e destro a pelo d’erba con la palla che centra la base del palo. Al rientro dal cooling break Baldanzi costringe Skorupski ad allungarsi alla sua destra. Attacca l’Empoli: Walukiewicz avanza fino alla trequarti avversaria, palla morbida per l’inserimento di Ebuehi, cross per Caputo che mette dentro di testa ma la rete è annullata per fuorigioco. Era, infatti, partito in posizione irregolare il laterale nigeriano. L’Empoli attacca con insistenza, il Bologna prova ad approfittarne negli spazi: Orsolini per Zirkzee, ancora Etrit bravissimo a respingere. Si riprende con gli stessi ventidue e con gli azzurri in proiezione offensiva. Calcio piazzato di Marin di poco sopra la traversa. Preme l’Empoli: angolo di Razvan a cercare Caputo sul secondo palo, destro di Ciccio intercettato dal pugno di Skorupski. Al 58’ dentro Cancellieri e Fazzini per Cambiaghi e Ranocchia. Proprio Cancellieri si rende protagonista di un traversone insidioso mandato in corner da Skorupski. Sul successivo calcio d’angolo Ciccio manda fuori da buona posizione. Mentre il Bologna prima manca il raddoppio con Orsolini e poi, al minuto 66’, fa centro di nuovo con Orsolini. Mister Andreazzoli inserisce Destro per Baldanzi e Bastoni per Cacace. Il Bologna gestisce il vantaggio, gli azzurri si riaffacciano in avanti con un colpo di testa di Destro su cross di Maleh. Concessi sette minuti di recupero, al terzo di questi Orsolini realizza il definitivo 3-0. Prossima sfida venerdì al Castellani Computer Gross Arena con l’Udinese, sfida che la squadra ha l’obbligo di non sbagliare!

Guardando alla prova dei singoli, vogliamo dare la palma del migliore di giornata al portiere, Etrit Berisha. Può apparire paradossale dopo una sconfitta per 3-0, e potrebbe dare ad intendere che i giocatori di movimento hanno fatto poco e niente. Ma non è cosi, in ambo i casi. Semplicemente Berisha ha fatto una grande partita, ed ha dimostrato di essere portiere di estrema affidabilità e qualità. Viene davvero da chiedersi come fosse possibile che per lui ci fosse stato solo un posto da terzo a Torino. Perfetto e solido nell’amministrazione ordinaria, compie poi due interventi che non fanno rimpiangere Vicario. Con il rientro totale di Caprile sarà davvero curioso capire a chi verrà affidata la porta azzurra. Secondo gradino per un ragazzo che sta mettendo buone prestazioni, una dietro l’altra: Youssef Maleh. Un’altra prestazione del tutto convincente per il giocatore arrivato dal Lecce. Il suo dinamismo può essere prezioso, specialmente quando migliorerà ancora dal punto di vista della condizione fisica, peccato per quel tiro finito sul palo che avrebbe potuto far raccontare una gara diversa. Terzo grandino per un elemento che non ha giocato molto ieri, subentrato dalla panchina, ma che ha fatto vedere cose interessanti. Parliamo di Matteo Cancellieri. L’ex Lazio piace molto ad Andreazzoli e non sarebbe da escludere il rivederlo titolare già venerdi prossimo. Ci mette davvero tanta voglia e tanta esplosività. Un mezzo passo indietro lo commette Luperto che arrivava da due gare monumentali. Può capitare, anche se in occasione del primo gol appare un po’ troppo leggero. Chi invece, e dispiace molto, continua a non convincere a pieno è Cambiaghi. Indubbiamente la qualità c’è, però non capiamo come mai questa non riesca a venir fuori allo stesso modo dell’anno scorso. Mister Andreazzoli, nel breve tempo con cui ha potuto preparare anche questa gara, fa quello che deve. Manda in campo una buona formazione, tenendo di conto anche gli impegni ravvicinati. I cambi appaiono giusti ed ottimizzati dal punto di vista temporale, a voler fare le pulci forse si poteva togliere Caputo un po’ prima. Sa che deve osare, e sa che deve dare alla squadra un volto più armonico ma anche più arrabbiato, facendole far girare bene il pallone in fase di possesso. Purtroppo la sconfitta di ieri (larga nel punteggio per quanto visto) non permette quel passetto avanti che avrebbe significato molto. C’è da lavorare, ma le sensazioni che sta dando la squadra sono confortevoli.