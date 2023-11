Riprenderà quest’oggi, dopo una giornata totale di riposo, il lavoro degli azzurri. Siamo dentro alla settimana in cui non ci saranno gare di campionato per via delle nazionali, ed appunto saranno proprio i giocatori convocati ad essere assenti alla ripresa dei lavori. Non saranno del gruppo per alcuni giorni i vari Berisha, Ismajli, Cacace, Marin, Fazzini, Guarino, Shpendi. Dovrebbe essere assente anche Tommaso Baldanzi che non ha risposto alla chiamata della nazionale italiana per il problema che lo ha tenuto fuori a Napoli. Da capire anche le condizioni di Walukiewicz. Sosta, questa, che arriva in maniera tempestiva per permettere ad Aurelio Andreazzoli di poter lavorare su quelle cose ancora da migliorare, apportando i giusti correttivi.

Chiaro è che la vittoria di Napoli sarà benzina importante per il lavoro ed il proseguo del campionato. Una vittoria che, facciamo volutamente i pompieri, non deve far pensare di aver risolto ogni aspetto negativo. Firenze ha insegnato, ed adesso sarà davvero importante arrivare a quella continuità che è l’aspetto maggiormente mancante. Alla ripresa del campionato ci sarà la classica partita difficile ma non impossibile, contro un Sassuolo che non va sottovalutato ma che sta faticando non poco. Vedremo se da questo periodo di lavoro nasceranno anche nuove idee tattiche, o se qualche giocatore potrà fare qualche crescita che lo potrà portare a creare maggiore concorrenza. Questa specifica gestione da parte di Andreazzoli, al contrario delle passate, ci sta mostrando una formazione titolare non totalmente fissa ma con tanti punti di riferimento. La squadra lavorerà fino a sabato (da capire se verrà organizzato qualcosa o meno) per poi riposarsi domenica.