Riprenderà oggi, dopo due giorni di riposo, il lavoro degli azzurri in vista della trasferta di Torino contro la Juventus. Verrebbe da dire che l’emergenza si allarga, ci sono infatti tre titolari (due sicuri al 100%) che non saranno della gara e quindi mister D’Aversa dovrà trovare ancora nuove soluzioni. Si parte con le squalifiche di Grassi e Pezzella, certi assenti allo “Stadium”; sulla mezzala dovrebbe agire Cacace, mentre per il capitano si può scegliere tra Henderson, Maleh ed anche Anjorin se garantirà un maggior minutaggio. C’è poi da capire le condizioni di Viti, nel caso l’ex Sassuolo non dovesse farcela si potrebbe vedere l’ex De Sciglio.

La settimana in cui siamo sarà sicuramente importante anche a livello mercato. Si spera in almeno un innesto con Kouamè che sembra essere sempre più vicino. Da capire però se Fazzini è ancora appetibile sul mercato, questo potrebbe andare ad essere importante nelle scelte di D’Aversa nel preparare la gara di domenica.

Dalla gara con il Bologna non dovrebbero essere emerse altre situazioni particolari, questo però lo capiremo oggi e poi nel corso della settimana. La squadra si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di sabato.