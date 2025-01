Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dell’Allianz Stadium di Torino per Juventus-Empoli, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 2 febbraio alle ore 12.30.

I tagliandi del settore ospiti (1.016 nel primo anello) sono in vendita al prezzo di € 35,00 + commissioni web esclusivamente sul sito Web di Juventus (attraverso il seguente link: https://tickets.juventus.com/it/calendar/events/?f=1), con la vendita sarà riservata ai soli possessori della Fidelity Card Empoli Member.

Si informa inoltre che la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente sabato 1 febbraio alle ore 19:00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Torino se sprovvisti di tagliando.

In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, si informa che i tifosi potranno far pervenire le istanze di introduzione materiale da tifo presso l’Allianz Stadium, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, all’indirizzo e-mail richiesta.striscioni@juventus.com. Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato sul sito dell’O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club: https://www.juventus.com/it/regolamenti

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

L’Allianz Stadium si trova in Corso Gaetano Scirea 50, a Torino, facilmente raggiungibile tramite le principali arterie stradali e autostradali in auto o con i mezzi pubblici.

IN AUTO – L’uscita autostradale consigliata per l’Allianz Stadium è “Venaria”, quindi seguire le indicazioni per “Stadio Juventus”.

MEZZI PUBBLICI – L’Allianz Stadium è raggiungibile tutti i giorni con le seguenti linee: 62, 72, 72bar e 75. Nei giorni delle partite, il servizio viene ampliato con la navetta 9bar, in partenza dalla fermata della stazione della metropolitana Bernini; l’ultima partenza è prevista 45 minuti dopo la fine della partita.

IN TRENO – Le principali stazioni di Torino sono Porta Nuova e Porta Susa. Entrambe sono collegate alla rete metropolitana della città. Dalle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa prendere la metropolitana in direzione Fermi; quindi prendere il bus navetta 9 alla fermata Bernini.

IN AEREO – L’Aeroporto Sandro Pertini – Torino Caselle è collegato alla Stazione di Porta Nuova da un servizio navetta e alla Stazione di Porta Susa dalla rete ferroviaria. Anche Milano Malpensa è collegata alla Stazione di Porta Susa con un servizio navetta