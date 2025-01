Si è giocata la 22a giornata che si è aperta venerdì con l’anticipo tra Torino e Cagliari che ha visto il ritorno alla vittoria della squadra di Vanoli grazie a una doppietta di Adams. L’Atalanta vince in rimonta a Como; primo tempo con la squadra di casa in vantaggio con il gol del solito Nico Paz, poi nella ripresa la doppietta di Retegui regala tre punti alla squadra di Gasperini. Nel big match del Maradona altra vittoria importantissima del Napoli che va sotto con la Juve per la prima rete di Kolo Muani per poi rimontare nella ripresa con le reti di Anguissa e Lukaku su rigore. Finisce in parità tra Empoli e Bologna con gli azzurri che vanno in vantaggio con Colombo per poi essere ripresi a fine primo tempo dal pari dell’argentino Dominguez. Pazza partita a San Siro con il Parma che va due volte in vantaggio, comanda 2-1 al 92′ ma in due minuti viene raggiunto e superato dal Milan con le reti in pieno recupero di Reijnders e Chukwueze per il 3-2 finale. Prosegue la rimonta della Roma che sbanca anche Udine dopo essere andata in svantaggio per il gol friulano di Lucca. E’ grande Inter a Lecce con la squadra di Inzaghi che rifila quattro reti al Lecce e prosegue l’inseguimento al Napoli. Nel posticipo impresa della Fiorentina che sbanca l’Olimpico di Roma e si rilancia in classifica. Nelle gare del lunedì finisce con un pareggio lo scontro diretto per la salvezza tra il Venezia e il Verona; la squadra di Di Francesco si porta in vantaggio con neo arrivato Zerbin, pareggio del Verona Tchatchoua a quindici minuti dalla fine. Il Genoa batte il Monza 2-0 con De Winter e Vasquez e si porta a metà classifica. Con l’arrivo di Vieira la squadra rossoblù è uscita dalla zona retrocessione.

Questi i risultati e la classifica:

TORINO-CAGLIARI 2-0

COMO-ATALANTA 1-2

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

EMPOLI-BOLOGNA 1-1

MILAN-PARMA 3-2

UDINESE-ROMA 1-2

LECCE-INTER 0-4

LAZIO-FIORENTINA 1-2

VENEZIA-VERONA 1-1

GENOA-MONZA 2-0