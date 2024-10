Non si è ancora esaurita la parentesi delle nazionali ma, il prossimo weekend riprenderà il campionato e, di conseguenza, l’Empoli sarà in campo. Impegno di quelli ardui per la squadra di D’Aversa che si troverà a fronteggiare il Napoli di Conte, capolista. Un impegno che arriva dopo la prima sconfitta stagionale, un impegno che ci farà capire quella che sarà la reale forza reattiva di questa squadra.

Ovviamente è prestissimo per poter parlare di formazione, ma la sensazione è che si sia trovata una configurazione che non avrà enormi stravolgimenti di gara in gara. Sicuramente ci sarà da prestare attenzione ad alcuni singoli, vedi Maleh, che se in condizione potrebbe riprendersi la maglia da titolare. Lo stesso Henderson, che fin qui ha fatto molto bene, non lo si può adesso relegare ad un ruolo di “seconda linea”. A livello tattico si continuerà ad oscillare tra il 3-4-2-1 ed il più classico 3-5-2. La settimana in cui entriamo ci racconterà se, come si pensa, arriverà la prima convocazione stagionale per Zurkowski. Da capire le condizioni di Ebuehi, situazione che sta diventando davvero lunga e complicata. Rispetto alla gara di Roma non ci attendiamo il rivedere in campo dall’inizio di Solbakken: il norvegese è forse quello che più di tutti sta disattendendo le attese iniziali.

La squadra si allenerà fino alla rifinitura di sabato. Le sedute di venerdi e sabato saranno a porte chiuse.