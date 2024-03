Al Castellani arriva il Bologna, grande sorpresa della stagione. In un sfida in cui l’Empoli ha sempre fatto la voce grossa, si cercherà di non dar seguito alla striscia di sconfitte. Anche se sarà tutt’altro che semplice. Vediamo le ultime:

In casa azzurra sono diversi i dubbi, a partire dall’assetto tattico. Potrebbe essere il più classico 3-4-2-1 (noi per adesso la disegniamo cosi), ma anche un 4-3-2-1. Il grande problema è l’assenza di un vero regista date le non perfette condizioni di Marin (che si proverà a recuperare fino all’ultimo) e Grassi (sicuro assente), unite alla squalifica di Fazzini. Anche per questo potrebbe essere, forse, più logico il primo modulo. Assente anche Ismajli, e dietro si dovrebbe vedere Bereszynski, nel terzetto davanti a Caprile. In mezzo potrebbe muoversi Kovalenko al fianco di Gyasi, con Maleh e Pezzella sulla sinistra. Ballottaggio Cancellieri-Zurkowski per andare al fianco di Cambiaghi. Davanti potrebbe essere tornato il turno di Cerri, anche se Caputo sta decisamente meglio.

Gli indisponibili sono: Marin ?, Grassi, Fazzini, Ismajli, Belardinelli.

Mister Nicola vuole vedere crescita e magari ritrovare punti. Ci dovrà essere consapevolezza che di fronte c’è una big.

Motta potrebbe arrivare ad Empoli con un 4-3-3 e non con il più classico 4-1-4-1. Sarà molto probabilmente Castro a sostituire il grande assente, Zirkzee. Per il resto sarà il miglior Bologna possibile. In difesa ballottaggio tra Calafiori e Lucumì, mentre in mezzo al campo il dubbio pare essere tra Fabbian e Ndoye. Orsolini e Saelemaekers a chiudere il reparto offensivo. Oltre all’attaccante olandese, non saranno del match Soumaoro e Karlsson. Si ferma anche Posch.

Il tecnico Thiago Motta non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

4-3-3: Skorupski; De Silvestri., Beukema, Lucumì, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Saelemaekers.