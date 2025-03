Si gioca domani l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, traguardo storico per l’Empoli. Calcio d’inizio alle ore 21:00 allo stadio “Castellani”. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare a riproporre il 3-4-2-1 come modulo di partenza. Dovrebbero esserci diverse novità in campo nella formazione titolare. In difesa dovrebbe agire De Sciglio con Marianucci ed uno tra Tosto e Cacace; difficile che venga riproposto in partenza Viti. Colombo dovrebbe essere il terminale offensivo, dietro di lui si dovrebbero muovere Fazzini ed uno tra Solbakken e Konatè. A centrocampo Grassi e Bacci dovrebbero essere gli interni mentre sulle fasce ci sarà da capire chi tra Sambia e Gyasi a destra e Pezzella o Cacace (che come detto potrebbe anche andare dietro) a sinistra. In porta dovrebbe andare Silvestri. Ricordiamo che per squalifica sarà assente Henderson.

Gli indisponibili sono: Henderson, Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Sazonov, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa conferma che la priorità è quella del campionato e della salvezza ma adesso c’è voglia di vivere e godersi questo traguardo storico senza porsi limiti.

Il Bologna dovrebbe adottare il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Non sono pochi i dubbi che attanagliano il tecnico Italiano con diversi ballottaggi in varie zone del campo. In difesa si giocano una maglia Holm e Calabria, mentre in mezzo troviamo quello tra Pobega e Fergusson. Più avanti nel campo ci sono altri ballottaggi, ovvero Dominguez-Orsolini, Fabbian-Odgaard ma attenzione anche a Dallinga. Da capire le condizioni di De Silvestri.

Il tecnico Italiano non ha ancora parlato mentre andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Grassi, Bacci, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo.

4-2-3-1: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Fabbian, Ndoye; Odgaard.