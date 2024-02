E’ tempo di derby e di ulteriori conferme per l’Empoli di Davide Nicola. Dopo una partenza sensazionale, arriva un test sicuramente probante per gli azzurri, in palio tre punti preziosissimi per la classifica ma, soprattutto, una storia mai scritta: battere due volte su due la Fiorentina. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1 come modulo. Non ci si attendono particolari novità dall’undici iniziale, anche se alcuni ballottaggi ci sono. Il dubbio principale è in difesa dove Bereszynski insidia il posto ad Ismajli. In difesa rientra Walukiewicz che dovrebbe giocare. Ovviamente, a seconda di come verrà gestito il polacco ex Samp, si andranno ad incasellare anche le due posizione esterne del centrocampo, con Gyasi e Cacace (occhio però anche a Pezzella) ad essere i tirati in ballo. Maleh e Grassi dovrebbero essere confermati anche se Kovalenko e Fazzini ci sperano. Anche davanti non dovrebbe cambiare niente, però Niang viene da un’ottima settimana ed avrebbe voglia di partire dall’inizio. Non recupera ancora Caputo.

Gli indisponibili sono: Caputo, Ebuehi, Belardinelli.

Mister Nicola sottolinea l’importanza del derby ma, chiaramente, lo incasella nel contesto dell’obiettivo finale.

La Fiorentina dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 come modulo. Dalla squalifica torna Quarta che andrà in campo. Rispetto alla gara di Bologna dovrebbero cambiare i due terzini, con dentro Faraoni e l’ex, Parisi. Anche davanti ci sono diverse incognite per Italiano, che come certezza dovrebbe avere Belotti puntero. Dietro al “gallo” dovrebbero agire Sottil, Beltran (forte ballottaggio con Bonaventura) e Gonzalez. Del match non saranno i vari Dodo, Castrovilli, Kouame.

Il tecnico viola, Italiano, non ha ancora parlato mentre andiamo online

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

4-2-3-1: Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Sottil, Beltran, Gonzalez; Belotti.