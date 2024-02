Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Radio Bruno del derby con la Fiorentina in programma domenica al Castellani.

“Vivo questa sfida come un derby e lo percepisco come tale ogni giorno. Domenica contano solo i tre punti e speriamo di poter rimanere in Serie A per più tempo per sfidare più volte la Fiorentina. Nicola ha portato tanta energia e quella giusta motivazione che era mancata alla squadra in questi mesi. Adesso dobbiamo lottare con lo spirito giusto fino alla fine”

Sul ritorno di Zurkowski

“Siamo contenti di lui e non abbiamo mai avuto dubbi sulle sue potenzialità. Poteva venire prima, ma adesso è qui con noi e ne sono contento”

Su Baldanzi alla Roma

“Opportunità per noi e per lui. Ogni volta che trattengo un ragazzo in più faccio sempre il male di tutti. Ci mancherà, ma cercheremo di andare avanti. La Fiorentina su di lui? Joe mi ha telefonato per capire la situazione, ma non so se possiamo definirlo interesse. Io sono contento del rapporto che ho con la società viola”

Sull’ex azzurro Parisi?

“Lo seguiamo sempre. A Natale era un beniamino di Firenze, poi ha giocato a destra e ha avuto prestazioni deludenti. Spero che questo sia un passaggio che lo porti a completarsi. Firenze è un ambiente difficile per un calciatore e per lui deve essere uno stimolo importante”.

Sull’interesse a gennaio per Nzola

“Io lo reputo un ottimo giocatore, forte, che forse non è in grado di vestire la maglia della Fiorentina“