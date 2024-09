Tempo di derby per gli azzurri che sono chiamati, nella madre di ogni partita, a difendere l’imbattibilità che perdura da inizio stagione. Contro la Fiorentina, l’opportunità di scrivere una pagina pazzesca in questa prima parte di stagione. Vediamo le ultime:

Si dovrebbe tornare al 3-4-2-1 come modulo, e dietro alla prima punta, Colombo, potrebbero agire Esposito ed Anjorin. Fazzini sta bene, è a disposizione ma potrebbe essere impiegato a gara in corso. La difesa, davanti a Vasquez, sarà la stessa vista contro il Cagliari, mentre in mezzo non si dovrebbe rinunciare ad Henderson anche se Maleh ce la fa ed è aggregato.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Belardinelli, Zurkowski, Sazonov.

Mister D’Aversa non vuol guardare a quanto fatto e sottolinea dell’importanza – e della difficoltà – della gara di domani anche nel suo valore per la tifoseria.

In casa viola il modulo dovrebbe essere a specchio. Un paio di dubbi per Palladino che si dovrebbe trovare a dover scegliere tra Cataldi ed Adli, e poi tra Ranieri e Biraghi. In panchina gli ex Terracciano e Parisi. Kean sarà il terminale offensivo, supportato da Colpani e Gudmunsson. Come detto, De Gea andrà in porta. Dovrebbe essere unicamente Pongracic l’assente tra i gigliati.

Il tecnico Palladino, seppur elogiando gli azzurri, sostiene che tanto dipenderà dalla loro fame.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo.

3-4-2-1: De Gea; Quarta, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Gudmunsson; Kean.