Gli Azzurri tornano al Castellani dopo la cocente sconfitta di Carrara; l’imperativo è riscattarsi sia nella prestazione che, possibilmente, nel risultato. Di fronte un Modena che sembra aver ritrovato il passa giusto e che vuol guardare in alto. Vediamo le ultime.

In casa azzurra non dovrebbe cambiare niente dal punto di vista tattico anche se davanti c’è un nodo: 1-2 o 2-1? La sensazione è che si possa andare con un trequarti, che potrebbe essere ancora Ilie (Saporiti non ha ancora il ritmo per partire dall’inizio), dietro a Shpendi ed uno tra Popov e Nasti. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Ceesay (che può essere preso in considerazione anche come quinto a destra) con a quel punto Shpendi dalla panchina ed uno tra i due attaccanti già citati dentro. In mezzo Degli Innocenti sembra essere un passo avanti a Ghion e potrebbe agire al fianco di Yepes. Curiosità anche in difesa ma la sensazione è che il trio davanti a Fulignati sia il medesimo. Andranno in panchina tutti e tre i nuovi arrivati. Konate non ci sarà visto che sta andando al Lecco ed anche Tosto, sempre per il mercato, non sarà convocato.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Bianchi.

Mister Dionisi vuole quella reazione che tutti auspichiamo, facendo però presente che domani arriva un avversario forte che guarda in alto

Il Modena porterà un 3-5-2 come modulo di partenza. La formazione dovrebbe essere la medesima vista settimana scorsa contro il Palermo, i dubbi principali sono davanti dove si giocano una maglia De Luca e Gliozzi (occhio anche a Defrel), al fianco di Mendes, ed in difesa dove Adorni prova ad insidiare Nador. Gerli sarà in cabina di regia con Zanimacchia e Zampano a fare i quinti. L’unico indisponibile è Sersanti.

Il tecnico Sottil non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-1-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Ilie; Shpendi, Popov.

3-5-2: Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Mendes.