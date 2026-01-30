Gli Azzurri tornano al Castellani dopo la cocente sconfitta di Carrara; l’imperativo è riscattarsi sia nella prestazione che, possibilmente, nel risultato. Di fronte un Modena che sembra aver ritrovato il passa giusto e che vuol guardare in alto. Vediamo le ultime.

In casa azzurra non dovrebbe cambiare niente dal punto di vista tattico anche se davanti c’è un nodo: 1-2 o 2-1? La sensazione è che si possa andare con un trequarti, che potrebbe essere ancora Ilie (Saporiti non ha ancora il ritmo per partire dall’inizio), dietro a Shpendi ed uno tra Popov e Nasti. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Ceesay (che può essere preso in considerazione anche come quinto a destra) con a quel punto Shpendi dalla panchina ed uno tra i due attaccanti già citati dentro. In mezzo Degli Innocenti sembra essere un passo avanti a Ghion e potrebbe agire al fianco di Yepes. Curiosità anche in difesa ma la sensazione è che il trio davanti a Fulignati sia il medesimo. Andranno in panchina tutti e tre i nuovi arrivati. Konate non ci sarà visto che sta andando al Lecco ed anche Tosto, sempre per il mercato, non sarà convocato.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Bianchi.

Mister Dionisi vuole quella reazione che tutti auspichiamo, facendo però presente che domani arriva un avversario forte che guarda in alto

Il Modena porterà un 3-5-2 come modulo di partenza. La formazione dovrebbe essere la medesima vista settimana scorsa contro il Palermo, i dubbi principali sono davanti dove si giocano una maglia De Luca e Gliozzi (occhio anche a Defrel), al fianco di Mendes, ed in difesa dove Adorni prova ad insidiare Nador. Gerli sarà in cabina di regia con Zanimacchia e Zampano a fare i quinti. L’unico indisponibile è Sersanti.

Il tecnico Sottil non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-1-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Ilie; Shpendi, Popov.

3-5-2: Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Mendes.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

