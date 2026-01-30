Stando a quanto raccolto l’Empoli avrebbe messo le mani su un giovane talento, un operazione per il futuro. Si tratta del classe 2007 Daniel Perin che gioca in serie D per il Treviso. Cresciuto nelle giovanili del SudTirol, dove già si era messo in mostra, quest’anno ha attirato su di se le attenzioni di tantissimi addetti ai lavori che lo hanno corteggiato. L’Empoli, come detto, sarebbe riusciuto ad avere gli argomenti migliori.
Si tratta di un centrocampista centrale a cui piace gestire il pallone, avere il comando del gioco, toccare molti palloni e farli girare. Di lui si dice avere un intelligenza tattica rara. Andrà a far parte inizialmente – almeno cosi crediamo – della Primavera di Filippeschi ma non è da escludere che possa far capolino tra i professionisti.
Come detto, su di lui arrivano feedback davvero importanti da addetti ai lavori molto attendibili. Attendiamo che la trattativa arrivi alla fumata bianca.
al posto di barella in uscita
chiedo agli esperti… per un amico
baralla, non barella, ciuco
È parente di Tarabaralla.
Ottimo! Operazione da Empoli: bravo Stefanelli
C’è da rimpiazzare Baralla, non penso vada in prima squadra
Ovviamente non lo conosco e mai sentito parlare, ma in queste operazioni credo che Stefanelli sia bravo.
Se ci credono devono metterlo in prima squadra subito.
Purtroppo dionisi è limitato con i giovani.
Basta vedere la gestione popov e la volta scorsa dei vari ricci, che con lui giocava poco, viti, cambiaso.
Viti purtroppo sta facendo la parabola che evidentemente merita…Comunque se il giocatore,come sembra merita, vedrai che anche Dionisi lo chiamerà.,,
Acquisto di prospettiva, bene!