Stando a quanto raccolto l’Empoli avrebbe messo le mani su un giovane talento, un operazione per il futuro. Si tratta del classe 2007 Daniel Perin che gioca in serie D per il Treviso. Cresciuto nelle giovanili del SudTirol, dove già si era messo in mostra, quest’anno ha attirato su di se le attenzioni di tantissimi addetti ai lavori che lo hanno corteggiato. L’Empoli, come detto, sarebbe riusciuto ad avere gli argomenti migliori.

Si tratta di un centrocampista centrale a cui piace gestire il pallone, avere il comando del gioco, toccare molti palloni e farli girare. Di lui si dice avere un intelligenza tattica rara. Andrà a far parte inizialmente – almeno cosi crediamo – della Primavera di Filippeschi ma non è da escludere che possa far capolino tra i professionisti.

Come detto, su di lui arrivano feedback davvero importanti da addetti ai lavori molto attendibili. Attendiamo che la trattativa arrivi alla fumata bianca.