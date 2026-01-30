Potrebbe arrivare la cessione in prestito di Konatè in questa coda di calciomercato. Infatti il Lecco sarebbe molto interessato al calciatore ed avrebbe già mosso i primi passi per poter capire la fattibilità dell’operazione. Stando a quanto ci arriva le possibilità che il passaggio si concretizzi sono buone, visto anche che adesso il giocatore sta recuperando dall’infortunio.

Salvo qualche scampolo di gara (in cinque occasione) sono stati davvero pochi gli spazi per l’ex primavera azzurra che, restando, rischia di buttar via un anno. In serie C potrebbe trovare minuti e continuità.

L’operazione, se dovesse arrivare in fondo, dovrebbe essere un prestito secco ma per questo ci riserviamo di capire meglio.