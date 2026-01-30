Torniamo a parlare dopo pochissimo tempo di Antonio Candela perché la veloce operazione, che vi abbiamo raccontato ieri di prima mattina, si è evoluta ulteriormente ed è arrivata all’ufficialità. Candela arriva dallo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto ad una cifra che dovrebbe essere inferiore al mezzo milione.
Il classe 2000 era allo Spezia in prestito (obbligo di riscatto) dal Venezia, prima del passaggio ad Empoli è divenuto definitivo per gli aquilotti. A Spezia, quest’anno, diciassette presenze; l’ultima da titolare la si registra il 13 dicembre scorso nella sconfitta contro il Modena. Candela unisce una buona fisicità a una spiccata propensione offensiva viene impiegato prevalentemente come terzino o come quinto di centrocampo, è un giocatore che ama percorrere l’intera corsia destra, garantendo sia la copertura difensiva che un prezioso supporto in fase di spinta. Il suo piede destro è l’arma preferita per cross e inserimenti. In totale Candela porta in dote 89 presenze (2 gol e 6 assist) in serie B, per lo più concentrate con la maglia del Venezia. In carriera, oltre alla già citate, ha vestito le maglie di Olbia, Trapani, Real Valladolid, Pergolettese e Cesena.
Ad Antonio il nostro benvenuto nel mondo azzurro.
Mercato deficitario (al momento), e questo mi fa pensare a cosa sia servito il cambio del DS…. perché pagarne 2 quando il meglio non si vede? boh
il nuovo DS serve per parlare con i nuovi soci. mica vorrai far parlare Gemmi?
I nuovi soci del circolo di Spicchio. Ma quali nuovi soci, nessuno entrerà mai in questa società mettendo dei soldi ma lasciando un altro al timone di comando. Già anni fa, forse vi siete dimenticati, ci fu una situazione simile con una nota azienda di zona ma quando capirono che avrebbero comprato casa ma con l’inquilino dentro, girarono i tacchi. L’Empoli non è fonte di grande guadagni come può essere un Atalanta, dove allora il giochino ci può stare. Siamo tutti empolesi e per noi Empoli è cuore, ma svegliamoci, ma noi contiamo fino a Montelupo da una parte e fino a Fucecchio dall’altra. Stop.
chi era il potenziale socio?
Nessuno entrerà mai in questa società e basta… Ma chi è che mette soldi in una società di calcio con 5000 spettatori a partita… e per di più di una cittadina che non ha niente da offrire e dobbiamo essere onesti ad ammetterlo… A Como c’è il lago…Venezia è Venezia…Parma è una città ricca e con storia, così come Cremona… Pisa ha la Torre…ecc ecc… ad Empoli non c’è niente che può attrarre un investitore… ci stanno provando con lo stadio ma non è sufficiente… oggi attraggono gli investitori le città che hanno da offrire in termini di storia di arte e di cultura… oppure le città ricche dove si può fare soldi… Empoli non è né l’una né l’altra cosa.
con la tua teoria non dovrebbe esistere il Sassuolo , allora….
non sono gli spettatori che fanno guadagnare senno’ non comprerebbero il Prato ed il Pontedera.
s ostina infatti andate a tifare queste squadre andate pure .
Io mi tengo il mio grande piccolo Empoli
Como ha il lago noi abbiamo il fiume .
Sassuolo ha le ceramiche noi abbiamo i gelati e il vetro
A Sassuolo cosa c’è se nn la ceramica ,a Chievo c’era “ solo” Paluani…Empoli ha Samontana e computer gross, dovrebbero coalizzarsi e fare un bel pool di sponsorship..
diciamo fino a Bassa .
Guarda che ne pagano 1 solo, l’altro ha risolto in anticipo il contratto. Va bene che se non fai polemica te non esisti ma perlomeno informati, caro il mio giuggiolone
Uno che faceva tribuna alla Samp, un panchinaro del Venezia in prestito e un terzino che faceva panca a La Spezia che non mi pare stia vincendo il campionato…. polemica? per carità…. ma per questo non ci vogliono due Ds a libro paga, basta uno qualsiasi del mercato del giovedì….
O perchè non ti proponi te caro Riccardo, che sei troppo occupato a vendere i lenzuoli e le federe ?
Peggio degli ultimi DS non posso farlo e non puoi farlo nemmeno te…. tutti ci possiamo proporre…. tra l’altro per gli stipendi che prevedono, accetterei per molto meno….
“Ultima partita da titolare il 13 dicembre nella sconfitta contro il Modena”…domenica arriva il Modena…se uno crede nella “cabala” si tocca le ⚽️⚽️! 😂😂😂
Possiamo fare il 433!!!
“Non arriverà nessuno”
“Si resta così”
“Son tirchi”
“Bastava Gemmi”
“Il nuovo ds che fa?”
Poi arrivano 3 giocatori e un siamo contenti: vu siete solo delle Naneeeee!!!!
Due prestiti per i quali non hai tirato fuori un euro. Cand.ela giocava in una squadra in lotta per non retrocedere e non era manco un titolare fisso. Fi.la il Venezia l’ha offerto a chiunque prima di arrendersi e darlo via in prestito secco.
Roma.gnoli è un allenatore in seconda, magari una voce autorevole nello spogliatoio, ma è un ex giocatore oramai e come da lui ammesso, indietro di condizione e non schierabile al momento, neanche in caso di emergenza.
Io penso si sia fatto il minimo sforzo per passare a 4 in difesa e do 6.5 al nostro mercato fino ad ora.
il settore giovanile ancora scricchiola ma regge, la primavera retrocessa parrebbe avviata verso una pronta risalita.
Sulla prima squadra invece stiamo scivolando lentamente verso una mediocrità palese, diventando (se va bene) una anonima società di serie b senza arte ne parte.
Purtroppo la serie A è lontana anni luce, molto più di quanto la classifica esprima e l’idea che quello che si è visto a Empoli negli anni recenti non lo si veda più per diverso ma diverso tempo prende sempre più piede.
Voglio dire ma l’avete visto quanto spendono gli altri? Non dico solo in serie a ma anche in serie b, certo la spesa non è sinonimo di risultati ma fa intendere la forza che c’e’ dietro la società.
Noi prendiamo (in prestito) gli avanzi degli altri, questo è un dato di fatto e non è una critica. Poi ci sta anche che fra gli avanzi ci sia qualcosa di buono e che per particolari congiunzioni astrali a Empoli possano fare davvero bene, però sempre scarti degli altri sono.
Non c’e’ mai nessuno di tuo tuo come negli anni passati da poter valorizzare, anzi si vendono (vedasi Como) anche i primavera promettenti per <1milione.
Negli ultimi 3 mercati, se non mi sbaglio, abbiamo preso il solo Elia a 2mln…mah.
La fede rimane, ma bisogna essere onesti che siamo diventati una società qualunque di B
100 minuti di applausi!!!!
aggiungo e speriamo sempre di b e mai di lega pro!
Purtroppo si chiama serie C non lega pro , sciutti, …
Idem come per Daniel Fila: Intanto benvenuto ad Empoli! Poi vediamo come gioca e potremo dire se è stata una buona scelta o meno
Sempre a parlare di altre quistioni su un articolo di un nuovo giocatore mi accodo a S.G., brutto2,Stefano
È la loro mission aziendale
Come detto settimana scorsa, io firmerei col sangue per altri 10 anni a fila di Serie B ma, evidentemente, neppure 4 a fila di A hanno accontentato gli eterni bubboloni Gobbi e Nane.
Scusate ma prima di dire che non sono buoni a nulla (Candela e Fila) prima vediamoli all’opera e poi, eventualmente, critichiamoli…
Aspetto Marzo poi esplodo , e bene che veda le ruspe perchè in una notte fo trovare le tribune sdraiate…
Una scelta per 4 mesi … poi risiamo da punto e a capo…
Che il cielo e la terra abbiano pietà di noi!
