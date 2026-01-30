Torniamo a parlare dopo pochissimo tempo di Antonio Candela perché la veloce operazione, che vi abbiamo raccontato ieri di prima mattina, si è evoluta ulteriormente ed è arrivata all’ufficialità. Candela arriva dallo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto ad una cifra che dovrebbe essere inferiore al mezzo milione.

Il classe 2000 era allo Spezia in prestito (obbligo di riscatto) dal Venezia, prima del passaggio ad Empoli è divenuto definitivo per gli aquilotti. A Spezia, quest’anno, diciassette presenze; l’ultima da titolare la si registra il 13 dicembre scorso nella sconfitta contro il Modena. Candela unisce una buona fisicità a una spiccata propensione offensiva viene impiegato prevalentemente come terzino o come quinto di centrocampo, è un giocatore che ama percorrere l’intera corsia destra, garantendo sia la copertura difensiva che un prezioso supporto in fase di spinta. Il suo piede destro è l’arma preferita per cross e inserimenti. In totale Candela porta in dote 89 presenze (2 gol e 6 assist) in serie B, per lo più concentrate con la maglia del Venezia. In carriera, oltre alla già citate, ha vestito le maglie di Olbia, Trapani, Real Valladolid, Pergolettese e Cesena.

Ad Antonio il nostro benvenuto nel mondo azzurro.