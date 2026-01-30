Arriva il comunicato ufficiale che conferma il passaggio nell’Empoli per Daniel Fila. Come anticipato proprio dalla nostra redazione, l’attaccante ceco classe 2002, arriva in azzurro dal Venezia. La formula è quella del prestito secco.

L’operazione nasce per andare a rimpiazzare Pellegri. Arrivato a Venezia nella scorsa sessione invernale di mercato (dallo Slavia Praga) Fila ha giocato dieci gare di serie A e quindici di serie B, tutte con la maglia arancioneroverde. In questa specifica stagione di serie B per lui due gol ed un assist. L’ultima presenza è stata il 27 dicembre quando ha giocato ventisette minuti contro la Virtus Entella. Come già raccontato le sue caratteristiche lo rendono un attaccante capace sia di finalizzare l’azione che di lavorare per la squadra, sfruttando la sua stazza per difendere palla e aprire spazi per i compagni. La maglia che ha indossato più volte in carriera è quella del Teplice con 45 presenze, poi ha giocato anche per lo Slavia Praga e per la squadra di casa sua, lo Zbrojovka Brno. Per lui ci sono 24 presenze ed 11 gol con la nazionale Under21 del suo paese. Fila è il primo giocatore di nazionalità ceca ad indossare la nostra maglia.

A Daniel il nostro benvenuto in azzurro