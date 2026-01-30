Arriva il comunicato ufficiale che conferma il passaggio nell’Empoli per Daniel Fila. Come anticipato proprio dalla nostra redazione, l’attaccante ceco classe 2002, arriva in azzurro dal Venezia. La formula è quella del prestito secco.
L’operazione nasce per andare a rimpiazzare Pellegri. Arrivato a Venezia nella scorsa sessione invernale di mercato (dallo Slavia Praga) Fila ha giocato dieci gare di serie A e quindici di serie B, tutte con la maglia arancioneroverde. In questa specifica stagione di serie B per lui due gol ed un assist. L’ultima presenza è stata il 27 dicembre quando ha giocato ventisette minuti contro la Virtus Entella. Come già raccontato le sue caratteristiche lo rendono un attaccante capace sia di finalizzare l’azione che di lavorare per la squadra, sfruttando la sua stazza per difendere palla e aprire spazi per i compagni. La maglia che ha indossato più volte in carriera è quella del Teplice con 45 presenze, poi ha giocato anche per lo Slavia Praga e per la squadra di casa sua, lo Zbrojovka Brno. Per lui ci sono 24 presenze ed 11 gol con la nazionale Under21 del suo paese. Fila è il primo giocatore di nazionalità ceca ad indossare la nostra maglia.
A Daniel il nostro benvenuto in azzurro
Sicuri sia un prestito secco? Su altri siti nazionali si parla di diritto di riscatto.Avrebbe un senso visto che il Venezia ha comprato un attaccante nuovo di zecca x due milioni.Mi sembra strano nn per noi, ma che il Venezia abbia accettato di darlo in prestito secco….
È lo stesso Empoli ad avere comunicato la formula. Stai sereno che due lire non si spendono, ne oggi ne in futuro.
Il prestito è secco. Il Venezia lo ha pagato quasi 4 milioni dallo Slavia Praga.
Altri gol a grappoli🍇🍇…😂😂😂
nota a margine:a chi come il sottoscritto ha bazzicato la Cecoslovacchia, Brno è la vera repubblica ceca, lontana dai prezzi esosi e dal turismo di massa. città con una gran bella vita notturna e tanta tanta ma tanta…finite voi la frase.
a chi sta pianificando un viaggetto da quelle parti, lasciate stare Praga e andate a Brno!
vero…però Olomouc più piccola ma molto più carina e in quanto a Fi….la😁 pure meglio, essendo città universitaria. per locali si, oggettivamente meglio Brno. io e te Krakov si potrebbe fare i talent scout per il mercato ceco/polacco…. di giocatori intendo eh. ad Olomouc inizio ‘ la carriera un certo Ujfalusi, nato nelle campagne morave, a Rymarov
a buon intenditore, poche parole!
ahhhhh il grande ed irreprensibile Ujfalusi
sigma Olomouc , Amburgo, Fiorentina, Atletico e Galatasaray. gran professionista
Speriamo venga con le giuste motivazioni.Dato il prestito secco…
Da quanto tempo sognavamo un centravanti – boa?
Sono strafelice!
prima di lamentarci vediamolo all opera ……
I gol li fa chi li ha sempre fatti e lui se si guarda il curriculum in Italia ne ha sempre fatti molto molto pochi. Poi se avessimo seconde punte e trequartisti prolifici sottoporta o centrocampisti che si inseriscono con qualche gol nei piedi allora alla sua scarsa attitudine a segnare potremmo passarci sopra, perché basterebbe la sua capacità di proteggere la palla e di fare il centravanti boa. Purtroppo invece la situazione è diversa.
“Ne ha sempre fatti pochi”?! Ha giocato una mezza stagione in A e una mezza stagione in B segnando in entrambe le occasioni due reti pur giocando soltanto spezzoni di gara…quanti ne doveva segnare alla prima esperienza nel campionato italiano!?
Intanto benvenuto ad Empoli! Poi direi che prima di esprimere un giudizio, almeno facciamolo giocare…
Scartato dalla precedente squadra e “prestito secco”, giusto per arrivare a fine campionato. Non so tutto questo come possa portare motivazione e grinta giusta alla nostra causa.
Come mia personale opinione, il prestito secco non dovrebbe esistere.
Accadesse l’Empoli venderebbe il titolo sportivo, come ha già fatto con le donne, e non scherzo…
E stata dura strapparlo al Pescara……e un thiam 2😅
a empoli è inutile girarci intorno,e….non ci viene piu’ nessuno se non gli dai bei soldoni e belli ingaggi.la favola del bell’ambiente tranquillo dove si lavora bene non interessa piu’ ormai da qualche annetto.
Bene, lo avrvano preso per sostituire Pojampaolo… ci può fare comodo secco o grasso che sia.
Shpendi 6 gol
Popov 5
Pellegri 3
Nasti 3
Ceesay 3
Elia 1
Saporiti 1
Ilie 1
Fila? Speriamo tanti!
Il problema è che lo prendi in prestito secco, magari ti segna 10 goal e poi te non lo puoi riscattare. Ok, il tutto farebbe comodo anche a te, dati i goal segnati, ma alla fine ridaresti al Venezia un giocatore “sbocciato” e pronto all’uso. Ci son sempre pro e contro acquistando con prestito secco!
Tanto se è vero che l’hanno pagato 4 piotte col caspita che il nostro amico ce lo riscatta..Mi meraviglia il Venezia perché pensavo volesse ritornare dell’investimento fatto.Ma evidentemente credono un po’ nel ragazzo e vogliono metterlo alla prova…E forse gli unici che se lo prendevano in prestito secco eravamo noi…
La formula della cessione e’ relativamente importante.Cio’ che conta riguarda se puo’ giocare da subito,se puo’ rimpiazzare decorosamente Pellegri,anche dal punto di vista della grinta.Un “Cerri” piu’ mobile,forse.Carlo B
Poi ovviamente se va a scadenza a giugno col Venezia la motivazione la troverà da solo…
Ma il prossimo anno avranno la solita scusa sono nuovi , non si conoscono , bisogna dargli tempo , sono giovani , vanno aspettati vengono da infortuni…
Maremma Impestata ! siete addomesticabili …
Ma che problema avete?
Per me prestito inutile. Davanti sono tanti anche con l’infortunio di Pellegri, era meglio dare più fiducia a Popov o anche Konate.