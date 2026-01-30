L’Avellino resta vigile ed interessato verso la situazione di Lorenzo Ignacchiti. Vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi dell’interesse maturato dal club irpino verso il centrocampista classe 2004, anche se poi negli ultimi giorni il discorso si è leggermente spento. Stando a quanto ci viene raccontato dalla città campana, il club biancoverde sarebbe ancora voglioso di poter avere il giocatore e sarebbe anche adesso disposto ad un prestito.

La sensazione è che l’Empoli possa eventualmente liberare Ignacchiti solo nel caso arrivi un nuovo centrocampista. Al momento la partenza di Lorenzo potrebbe togliere a Dionisi un’alternativa utile alla causa, visto comunque l’impiego continuo (sempre in campo nelle ultime cinque gare) seppur dalla panchina. Soltanto con l’arrivo di un elemento importante a centrocampo, il colpo che si attende da inizio sessione, si potrebbe riaprire il discorso. Sicuramente sarà una situazione da ultimo giorno di mercato.