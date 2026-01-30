Campionato Primavera 2
17° Giornata
EMPOLI – Crotone
Sabato 31 gennaio – ore 13.30
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Benevento
|–
|Ascoli
|Sabato 31 gennaio
|11.30
|Cosenza
|–
|Palermo
|Sabato 31 gennaio
|14.00
|Perugia
|–
|Catanzaro
|Sabato 31 gennaio
|14.30
|Pescara
|–
|Bari
|Sabato 31 gennaio
|14.30
|Salernitana
|–
|Pisa
|Sabato 31 gennaio
|11.00
|Spezia
|–
|Avellino
|Sabato 31 gennaio
|11.00
|Ternana
|–
|Monopoli
|Sabato 31 gennaio
|14.30
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 17a Giornata
EMPOLI – Roma
Domenica 1 febbraio – ore 11.30
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 16a Giornata
Lazio – EMPOLI
Domenica 25 gennaio – ore 13.30
A Roma – Salaria Sport Village
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 16a Giornata
Lazio – EMPOLI
Domenica 25 gennaio – ore 11.00
A Roma – Salaria Sport Village