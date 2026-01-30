Campionato Primavera 2

17° Giornata

 

EMPOLI – Crotone

Sabato 31 gennaio – ore 13.30

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Benevento Ascoli Sabato 31 gennaio 11.30
Cosenza Palermo Sabato 31 gennaio 14.00
Perugia Catanzaro Sabato 31 gennaio 14.30
Pescara Bari Sabato 31 gennaio 14.30
Salernitana Pisa Sabato 31 gennaio 11.00
Spezia Avellino Sabato 31 gennaio 11.00
Ternana Monopoli Sabato 31 gennaio 14.30

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 17a Giornata

EMPOLI – Roma

Domenica 1 febbraio –  ore 11.30

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 16a Giornata

Lazio – EMPOLI

Domenica 25 gennaio –  ore 13.30

A Roma – Salaria Sport Village

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 16a Giornata

Lazio – EMPOLI

Domenica 25 gennaio –  ore 11.00

A Roma – Salaria Sport Village

Articolo precedenteFederico Sabattini (giornalista) racconta… il Modena
Articolo successivoMercato Azzurro | L’Avellino non molla Ignacchiti
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here