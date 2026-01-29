Il collega Federico Sabattini (parlandodisport.it) ci racconta un po’ del Modena, prossimo avversario degli azzurri:

Sabato ci ritroviamo di fronte dopo la sfida di fine ottobre. Dall’esterno arriva un Modena in calo rispetto a quel periodo ed anche a quella partita. Ti chiedo se è realmente cosi e nel caso cosa è successo…

“Rispetto al match d’andata, la situazione è cambiata ma i canarini, nelle ventuno giornate finora disputate, sono sempre rimasti in zona playoff ed è sicuramente l’aspetto più importante. La prestazione non è mai mancata e la squadra ha sempre sudato la maglia, ma tra mancanza di cinismo ed errori individuali i gialloblù hanno vissuto un periodo decisamente complicato a livello di risultati. Al di là di tutto ciò, il Modena è in ripresa e sembra essersi messo alle spalle l’ultimo periodo, anche se in Serie B non si può e non si deve mai abbassare la guardia”.

Che Empoli vi arriva e che gara ti aspetti sabato al Castellani?

“Mi aspetto una partita equilibrata, oltre ad un avversario alla ricerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive e che davanti al pubblico amico cercherà di portare a casa più punti possibile. Empoli è stato spesso per i colori gialloblù un campo ostico e difficile, servirà sicuramente il miglior Modena per conquistare un risultato positivo”.

Da un punto di vista dei singoli, guardando al Modena di oggi, chi sono gli elementi da tenere maggiormente in considerazione e chi, se c’è, che sta un po’ deludendo?

“La principale sorpresa riguarda Massolin, titolare fisso dallo scorso dicembre e giocatore di maggior talento nella rosa a disposizione di Sottil. Tra coloro che sono arrivati nel mercato estivo, spiccano anche Tonoli, Zampano e Nieling in difesa, senza dimenticare la vecchia guardia composta da Gerli e Santoro. Ha invece deluso un po’ il reparto offensivo, adesso rinforzato dall’approdo a Modena di De Luca”.

L’obiettivo resta sempre quello di un posto nei playoff?

“Sì, l’obiettivo è raggiungere i playoff che per diversi motivi non sono stati raggiunti nelle precedenti tre stagioni in cadetteria. La volontà della società, oltre a migliorare le strutture (sta nascendo il nuovo centro sportivo, la cui apertura è prevista entro la fine del 2026), è crescere e migliorare stagione dopo stagione: conquistare gli spareggi promozione rappresenterebbe per il Modena un importante passo in avanti e la squadra ha tutte le carte in regola per ottenere i playoff”.

Giochiamo un po’ al fantamercato. Se potessi prendere due elementi dell’Empoli da portare adesso nel Modena di Sottil chi mi diresti?

“Andrea Fulignati tra i pali e Stiven Shpendi in attacco, sono due giocatori forti e importanti per la categoria”.

Chiudo chiedendoti il probabile undici canarino per sabato pomeriggio…

“Squadra che convince non si cambia. La sensazione è che mister Sottil confermerà lo stesso undici visto nelle ultime due partite con Pescara e Palermo: 3-5-2 con Chichizola in porta, Tonoli, Nador e Nieling in difesa, Zanimacchia, Santoro, Gerli, Massolin e Zampano a centrocampo, De Luca-Pedro Mendes coppia d’attacco. In difesa scalpitano Dellavalle e Adorni per una maglia da titolare, così come Pyyhtiä in mediana e Gliozzi e Defrel nel reparto offensivo. I giocatori appena citati potrebbero essere armi da utilizzare a gara in corso”.