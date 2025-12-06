Seconda gara interna per gli azzurri con, adesso, la voglia di continuare a stupire e sognare. Al Castellani arriva il Palermo, gara difficile ma che potrebbe essere il trampolino per un campionato diverso da quello immaginato fino a poche settimane fa. Vediamo le ultime.

In casa azzurra la sensazione è quella che, “squadra che vince non si cambia”, ma un paio di variazioni invece ci dovrebbero essere. Tatticamente si andrà avanti con il 3-4-2-1. Sulla trequarti si dovrebbe rivedere Ceesay che potrebbe rilevare Saporiti, andando al fianco di Shpendi. In avanti è ballottaggio tra Nasti e Pellegri ma si dovrebbe ripartire con il primo. Dubbio in mezzo dove Degli Innocenti, che in settimana ha avuto una leggera noia, potrebbe far spazio a Ghion. Dietro invece non ci sono dubbi vista anche l’assenza di Curto.

Gli indisponibili sono: Curto, Ebuehi.

Mister Dionisi ammette che la gara di domani potrà testare la temperatura dell’Empoli per capire quelle che potrebbero essere le ambizioni.

Il Palermo dovrebbe adottare un modulo speculare al nostro, un 3-4-2-1. Rispetto alla gara vinta con la Carrarese dovrebbe esserci un unica variazione con Vasic sulla trequarti al posto di Le Douaron non al meglio ma convocato. Rientra in gruppo anche Gyasi ma dovrebbe partire dalla panchina. In avanti ci sarà Pohjanpalo e l’altro trequarti sarà Palumbo. In campo dal primo minuto due ex, ovvero Bereszynski in difesa e Ranocchia a centrocampo.

Il tecnico Inzaghi non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi; Ceesay, Shpendi; Nasti.

3-4-2-1: Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.