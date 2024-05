E M P O L I 2 R O M A 1

12′ Cancellieri, 45′ Aouar. 92′ Niang

Battuta la Roma 2-1 con gol vittoria al 93′ e SIAMO SALVI SALVI SALVI SALVI SALVI SALVI. Vantaggio di Cancellieri, pari romanista a fine primo tempo, Niang a far calare il sipario. Abbiamo fatto la storiA, per la prima volta giocheremo il quarto campionato consecutivo in serie A. Non era mai successo prima, fallendo due volte questa occasione. Ma stavolta, a quell’Appuntamento con la storiA siamo arrivati puntuali ed adesso il sogno è realtà. Una salvezza, lo possiamo dire, contro tutto e tutti, perché c’è chi si è messo davvero d’impegno per cercare di sfavorirci nell’arrivare a questo traguardo. La squadra, il mister e tutto l’ambiente hanno però saputo far quadrato, arrivando a stasera nella migliore delle condizioni. Serviva una vittoria, solo battendo la Roma potevano scrivere il migliore dei finali per questa stagione. Cosi è stato. Empoli ha risposto come meglio non potesse, con un tam tam durato tutta l’ultima settimana ed uno stadio che, stasera, si è presentato tutto esaurito. Non è stata una stagione facile, e ci sarà tempo per analizzare gli errori, evidenziando i correttivi che dovranno essere fatti – di campo e fuori dal campo – ma questa è la serata della festa e dei ringraziamenti. Il grazie più grande va ovviamente a Davide Nicola, che ha saputo ridare linfa ad una squadra spenta e con poco mordente emotivo. Il secondo grazie va a chi questa scelta, anche se magari tardiva, l’ha fatta. Grazie ai calciatori, nonostante alcuni limiti va detto che non è mai mancato l’impegno e la voglia di far bene. Qualcuno resterà, qualcuno se ne andrà, ma questo gruppo resterà sicuramente nella storia. L’ultimo grazie ai tifosi che nel momento del bisogno hanno tirato fuori quello che maggiormente ci contraddistingue, ovvero quel meraviglioso motto che andrebbe ripetuto sempre più spesso ORGOGLIOSI DI ESSERE EMPOLESI. Questa serà è una gran sera, siam rimasti in serie A !!!!!!!!

EMPOLI (3-5-2) : Caprile; Bereszynski (67′ Caputo), Ismajli, Luperto; Gyasi (46′ Walukiewicz), Bastoni (55′ Fazzini), Marin, Maleh (77′ Cambiaghi); Cacace; Destro (46′ Niang), Cancellieri.

A Disp: Perisan, Berisha, Seghetti, Goglichidze, Pezzella, Kovalenko, Zurkowski, Shpendi.

Allenatore: Davide Nicola

ROMA (4-3-3) : Svilar; Celik, Mancini, Ndika, Angelino; Bove, Cristante, Aouar (69′ Pellegrini); Dybala (88′ Joao Costa), Abraham (69′ Azmoun), Zalewski (79′ El Shaarawy).

A Disp: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Llorente, Baldanzi, Pagano, Pisilli.

Allenatore: Daniele De Rossi

ARBITRO: Sig. Massa di Imperia. Assistenti: Tegoni/Rossi. VAR: Aureliano/Abisso.

Ammoniti: 2′ Gyasi (E), 33′ Destro (E), 81′ Marin (E), 89′ Joao Costa (R), 90′ Niang (E).

LIVE MATCH

97′- E’ FINITA, E’ FINITA, E’ FINITA SERIE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Gli azzurri artigliano la salvezza al secondo di recupero vincendo con pieno merito, superando la Roma per 2-1. al triplice fischio del direttore di gara c’è stata l’invasione di campo dei tifosi azzurri.

96′- Probabilmente verrà assegnato un supplemento di recupero da Massa.

95′- Siamo al 5′ di recupero, momenti di grandi palpitazione che stiamo vivendo in un “Castellani” caldo come non mai.

94′- Non ci sta la Roma, i giallorossi si proiettano in avanti. Palla scodellata in area, Pellegrini indirizza la sfera verso la porta, Caprile blocca.

92′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Niang riporta avanti gli azzurri facendo impazzire il Castellani

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

90′- Ammonito anche Niang.

89′- Finisce nella lista dei cattivi proprio il neo entrato

88′- Quarto cambio per la Roma, Joao Costa prende il posto di Dybala.

87′- Occasione Empoli! cross da sinistra di Cacace per Caputo che sul secondo palo non inquadra la porta. nuovo cross per Cancellieri, ma l’attaccante azzurro non trova la porta.

86′- Ennesimo tiro dalla bandierina per l’Empoli, batte Marin allontana Svilar.

85′- Dybala si presenta davanti ad Azmoun, supera Caprile finendo a terra. Si riparte da un rinvio per il portiere azzurro.

84′- Sull’altra sponda Angelino manda in verticale El Shaarawy che davanti si presenta davanti a Caprile e lo batte. L’attaccante giallorosso pescato in fuorigioco.

83′- Niang genera un tiro dalla bandierina, sugli sviluppi dell’angolo di Marin allontana Abraham poi non si intendono Cacace e Fazzini.

81′- Marin spende un giallo per fermare Dybala.

80′- Dieci minuti più recupero a disposizione degli azzurri per trovare il gol salvezza.

79′- Terzo cambio per De Rossi: El Shaarawy per Zalewski.

78′- Zalewski si propone sulla sinistra la mette in mezzo non trovando nessun compagno.

77′- Ultimo cambio per gli azzurri: Cambiaghi per Maleh.

76′- Brutte notizie da Frosinone, vantaggio dell’Udinese ai danni dei padroni di casa.

75′- Cancellieri! ancora il numero 20 si presenta davanti a Svilar imbeccato da Fazzini ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario.

74′- Punizione per la Roma con palla scodellata in area, N’Dicka da due passi non trova la deviazione vincente.

72′- Quando ci si avvicina alla mezz’ora, non cambia la situazione: permane lo 0-0 tra Frosinone ed Udinese nonostante i tre legni colpiti fin qui dai ciociari. Con questi risultati sarebbe retrocessione per gli azzurri, poco più di un quarto d’ora per cambiare il corso degli eventi.

70′- Mantiene palla al limite dell’area azzurra la squadra di De Rossi, poi la palla si perde in fallo laterale.

69′- Primi cambi per la Roma: Pellegrini ed Azmoun per Aouar ed Abraham.

68′- Traversa Empoli! stilettata di Marin respinto dalla traversa.

67′- Nuova mossa per Nicola: Caputo per Bereszynski

66′- Sugli sviluppi dell’angolo ancora Cacace, stavolta sul secondo palo dove Walukiewicz viene anticipato da Celik.

65′- Discesa sulla sinistra di Cacace, il suo sinistro viene allontanato da Zalewski in angolo.

64′- Sinistro di Dybala dal limite con palla alta.

64′- Niang viene incontro poi però perde il duello con Mancini commettendo fallo. Punizione in favore dei giallorossi.

62′- Ripartenza giallorossa, servito Dybala chiuso molto bene poi recupera palla Niang.

60′- Sventagliata di Cristante per Zalewski che di prima intenzione prova a mettere in movimento Aouar, la fa sua in uscita Caprile.

59′- Gli azzurri hanno avuto due grosse occasioni per riportarsi in vantaggio ma la Roma quando si propone in avanti fa paura.

58′- Cancellieri! chiede e ottiene il triangolo con Cacace si presenta in area poi prova un insensato pallonetto che finisce fra le braccia di Svilar.

56′- Dybala apre per Zalewski, il sinistro del polacco da posizione defilata colpisce il palo esterno.

55′- Terzo cambio per gli azzurri: Fazzini per Bastoni.

54′- Niang!! sfugge al reparto difensivo giallorosso, si presenta davanti a Svilar ma il suo sinistro non inquadra la porta.

53′- Sull’altra sponda nuovo angolo per la Roma, batte Dybala, allontana in qualche modo Caprile.

51′- Discesa di Cacace sulla sinistra, il suo cross in mezzo per Bastoni: il suo sinistro viene respinto, poi il neozelandese con il sinistro trova l’opposizione di Svilar sul suo palo.

50′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si invola Cancellieri sulla sinistra, anticipato da Celik che appoggia verso Svilar il quale si produce in un dribbling fuori dall’area proprio nei confronti del numero 20 azzurro.

48′- Cross da destra di Aouar in mezzo all’area, Ismajli obbliga Caprile alla deviazione in angolo.

47′- Chiusura in bello stile di Luperto ad anticipare Abraham poi Bereszynski perde palla.

46′- Maleh dal limite dell’area ci prova con il sinistro, palla sopra la traversa.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa, doppio cambio operato da Davide Nicola nell’intervallo: Walukiewicz e Niang hanno preso il posto di Gyasi e Destro.

2° Tempo

48′- Si va al riposo con il risultato di 1-1 tra Empoli e Roma, al gol siglato da Cancellieri al 12′ ha risposto Aouar al tramonto della prima frazione. A 45′ minuti dalla fine gli azzurri sarebbero retrocessi in serie B per effetto dello 0-0 che sta maturando tra Frosinone ed Udinese.

47′- Ovviamente il gol giallorosso è stata una doccia fredda per il “Castellani”.

45′- La pareggia la Roma proprio al tramonto del primo tempo, Aouar lasciato colpevolmente solo raccoglie il cross da sinistra di Zalewski

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Angelino servito da Aouar il suo cross dalla sinistra bloccato da Caprile sul suo palo.

42′- Sull’altra sponda Caprile non esce, obbligando Ismajli ad allontanare la sfera. Sugli sviluppi del fallo laterale il destro di Dybala dalla lunga distanza alta sopra la traversa.

41′- Cacace per Destro pescato in posizione di fuorigioco, il suo sinistro non aveva inquadrato la porta.

40′- Destro servito da Cancellieri viene chiuso dalla difesa giallorossa.

39′- Azione avvolgente della Roma a cambiare gioco ai lati del campo, il cross di Celik troppo potente per i compagni di squadra al centro dell’area.

37′- Caprile! il portiere azzurro non controlla una palla piuttosto agevole, toglie le castagne dal fuoco Ismajli.

36′- Uscita a valanga di Caprile fuori dall’area. Rimessa laterale in favore dei giallorossi.

35′- Sugli sviluppi della punizione di Dybala la fa sua Caprile.

33′- Secondo giallo della gara, ne fa le spese nuovamente un calciatore azzurro: si tratta di Destro.

32′- Nuovo calcio di punizione per la Roma all’altezza dell’out sinistro. La scodella in area Dybala, si accende una mischia poi il tocco di Cristante con palla che si perde in fallo laterale sul lato opposto.

31′- Cancellieri sicuramente il migliore degli azzurri di prima per Maleh, ma il suo suggerimento è troppo profondo.

29′- Cancellieri! il numero 20 azzurro approfitta di un errore sanguinoso degli avversari, si presenta in area da posizione defilata davanti a Svilar ma il portiere belga della Roma gli chiude lo specchio.

27′- Buona lettura di Gyasi ad intercettare il servizio di Dybala per Zalewski.

25′- Gara dai ritmi agonistici piuttosto alti, si lotta su ogni pallone. Massa assegna un calcio di punizione agli azzurri nella propria metà campo. Punito l’intervento di Bove ai danni di Cancellieri.

23′- Zalewski per Abraham, Ismajli protegge l’uscita della sfera.

22′- Punizione in favore degli azzurri, punito il fallo a centrocampo di Aouar.

20′- Annullata la rete giallorossa, la decisione del Var accolta da un boato dal Castellani.

19′- Il Var sta valutando l’eventuale fuorigioco di alcuni calciatori della Roma.

18′- La pareggia la Roma, sugli sviluppi della punizione di Dybala si avventa Cristante che di testa obbliga Caprile alla respinta, si avventa Abraham che trova l’opposizione del portiere azzurro poi il centrocampista della Roma mette in rete.

17′- Si procura un calcio di punizione la Roma.

15′- Dybala arma il sinistro dal limite con palla alta sopra la traversa.

14′- Destro ruba palla a Cristante si porta al limite dell’area, si mette in proprio provando il destro respinto da N’Dicka. Scelta sbagliata da parte dell’attaccante azzurro che poteva servire Cancellieri.

12′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Matteo Cancellieri la sblocca facendo esplodere il Castellani, raccogliendo l’assist di Gyasi.

11′- Cristante commette un fallo evidente ai danni di Destro per Massa c’è punizione ma non il provvedimento disciplinare per il centrocampista giallorosso. Sul proseguo dell’azione il cross di Cacace troppo lungo per i compagni.

10′- Destro servito da Cancellieri esce Svilar protetto da Mancini.

9′- Incursione di Zalewski che premia il movimento di Dybala. l’Argentino non inquadra la porta con palla sul fondo. Si riparte da Caprile.

7′- Gyasi manda in verticale Cancellieri ma il numero 20 azzurro viene pescato in fuorigioco.

6′- Discesa pericolosa di Angelino sulla sinistra, il suo cross non trova Abraham per un soffio a due passi da Caprile.

5′- Svilar attende un attimo di troppo poi rilancia sull’attacco portato da Cancellieri.

4′- Punizione fischiata da Massa agli azzurri, proteste del Castellani che chiedeva il giallo anche a N’Dicka.

3′- Cacace si procura una rimessa laterale sul settore di sinistra.

2′- Arriva il primo giallo della gara ne fa le spese Gyasi per un intervento in ritardo su Angelino.

1′- Massa da il via al confronto, il primo pallone viene giocato dalla Roma con la tradizionale casacca rossa con bordi gialli. Empoli in completo azzurro.

0′ – Grandi sorprese in formazione, soprattutto l’innesto di Destro dal primo minuto. Con lui, avanti, ci sarà Cancellieri. Cacace vince il ballottaggio con Pezzella.

1° Tempo