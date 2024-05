EMPOLI FC (tutti): 8 Ci sarà tempo per vivisezionare la stagione, che non è stata certo rosea come le ultime due. Quello che però contava è stato raggiunto, all’ultimo minuto dell’ultima partita. Una Roma non trascendentale ha dato una piccola mano ad un Empoli che anche stasera ha sbagliato non poco, ma alla fine il cuore ha prevalso e ci siamo presi quello che volevamo. Fatta la storia, per la prima volta giocheremo il quarto campionato di serie A consecutivamente. Nonostante il successo, anche su questo torneremo, crediamo che alcune situazioni dirigenziali siano arrivate al capolinea, e per ripartire con freschezza, per far si che questo non sia un punto di arrivo, Fabrizio Corsi dovrebbe cambiare diverse pedine sotto di se. Ma questo è il tempo della festa, della gioia, ed in questo voto ci va messa anche tutta al tifoseria che alla fine ha saputo esserci in gran numero – e non solo i sempre presenti – dando una spinta in più.