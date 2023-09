Si torna in campo dopo soli tre giorni ed al Castellani ComputerGross Arena arriva la Salernitana. Una gara che la squadra azzurra ha l’obbligo di non sbagliare, con il risultato ad essere stavolta fattore primario. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si darà seguito al 4-3-1-2 come modulo di partenza. Ci sono ovviamente dei dubbi, dettati da un possibile turnover e dalla conoscenza di Andreazzoli che ama cambiare diverse pedine. Un cambio obbligato ci sarà in difesa, dove Walukiewicz andrà per l’infortunato Ismajli. Restando sulla difesa, ci potrebbe essere spazio per Bereszynski a destra. A centrocampo Fazzini potrebbe giocare da play al posto di Ranocchia, e Bastoni potrebbe invece andare per Maleh. Davanti, con Caputo che non rientra, potrebbe esserci un ballottaggio tra Cancellieri e Cambiaghi.

Gli indisponibili sono: Caprile, Maldini, Caputo, Ismajli

Mister Andreazzoli ammette che la gara di domani ha un importanza diversa per la classifica, c’è però bisogno che la squadra esprima un buona prestazione per arrivare al risultato.

Sarà un 3-4-2-1 quello che Paulo Sousa manderà in campo nello scontro diretto di domani. Torna Dia a disposizione ma per lui sarà panchina. Diversi i ballottaggi della vigilia con Lovanto in vantaggio su Daniluc, Maggiore su Martegani e Cabral su Botheim. Dietro al capoverdiano dovremmo vedere Kastanos e Candreva. Regolarmente in porta Ochoa che aveva avuto un affaticamento dopo la gara con il Frosinone. Non saranno con certezza del match Coulibaly e Ikwuemesi.

Il tecnico Sousa chiede energia positiva alla squadra, e con quella può arrivare la vittoria.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-1-2: Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Marin, Fazzini, Bastoni; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

3-4-2-1: Ochoa; Daniluc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Logowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral.