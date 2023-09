Sfida numero 19 quella di domani al Castellani CG Arena contro la Salernitana, con un bilancio, nei 18 precedenti fin qui giocati, di 12 vittorie azzurre, 3 pareggi e 3 successi campani.

Prima sfida nel campionato di Serie B 1948/49, con gli azzurri vittoriosi per 2-0 grazie alle reti di Calichio e Bertolucci; stesso risultato un anno più tardi, con le reti di Gregorin e ancora Calichio a decidere la sfida. Passano quasi 30 anni per una nuova sfida: Serie C1 1978/79, al Castellani finisce 1-1, con Gabriellini a pareggiare il vantaggio azzurro di Zobbio; un anno più tardi primo successo salernitano a Empoli, 2-0, con le reti di Messina e di De Fraia. Nuova sfida, sempre in C1, nel campionato 1982/83, con il gol di Meloni a regalare la vittoria all’Empoli. Si arriva agli anni novanta, si torna in B: campionato 1996/97, Cappellini e Pane firmano il 2-0 per la squadra di Spalletti. Empoli promosso in A a fine stagione e raggiunto un anno più tardi dai campani. Nel febbraio del 1999 la prima sfida nella massima serie, con la Salernitana che vince 3-2 grazie alla tripletta di Di Vaio (Cerbone e Bonomi in gol per gli azzurri). Entrambe le squadre retrocedono in B e nel campionato seguente rotonda vittoria, l’ultima, per 3-0 in favore dei campani (Di Jorio, Di Michele e Guidoni i marcatori).

Arriviamo agli anni duemila, con Empoli e Salernitana di fronte sempre in B e con gli azzurri praticamente sempre vittoriosi. Maccarone e Bresciano firmano il 2-1 azzurro del torneo 2000/01, doppia sfida, e doppio successo azzurro, la stagione successiva: 3-0 nella fase a gironi di Coppa Italia (Cappellini, Di Natale e Rocchi i marcatori), 3-1 in campionato (Di Natale, Belleri e Atzori per l’Empoli, Gioacchini per la Salernitana). Nel campionato 2004-05 l’Empoli di Somma si impone per 3-0 (Gasparetto, Lodi e autorete di Olivi), nel torneo 2008-09, vittoria per 2-0 firmata Corvia e Lodi; 5-2 nella sfida, datata 13 aprile 2010, con le reti di Eder (poker per lui) e Marianini da una parte e di Dionisi e Caputo dall’altra e successo nel marzo del 2018 grazie ad una doppietta di Alejandro Rodriguez. Finisce 1-1, con La Gumina a rispondere a Lombardi, nel dicembre del 2019, mentre nel gennaio del 2021, netto successo per 5-0 degli azzurri (Ricci, Stulac, Mancuso, Parisi e Olivieri). Chiudono il racconto dei precedenti le ultime due sfide, entrambe nella massima serie: nel maggio del 2022, 1-1 con Bonazzoli a rispondere al vantaggio azzurro di Cutrone; lo scorso aprile 2-1 Empoli, con Cambiaghi che la sblocca di testa prima dell’intervallo, raddoppia Caputo dopo l’intervento del Var e accorcia Piatek nel finale.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in Toscana tra azzurri e granata:

1948/49 Serie B 2-0

1949/50 Serie B 2-0

1978/79 Serie C 1-1

1979/80 Serie C 0-2

1982/83 Serie C 1-0

1996/97 Serie B 2-0

1998/99 Serie A 2-3

1999/00 Serie B 0-3

2000/01 Serie B 2-1

2001/02 Serie B 3-0

2004/05 Serie B 3-0

2008/09 Serie B 2-0

2009/10 Serie B 5-2

2017/18 Serie B 2-0

2019/20 Serie B 1-1

2020/21 Serie B 5-0

2021/22 Serie A 1-1

2022/23 Serie A 2-1